https://ria.ru/20230703/zakaz-1881996052.html

В Краснодаре пенсионерка заказала убийство участкового

В Краснодаре пенсионерка заказала убийство участкового - РИА Новости, 03.07.2023

В Краснодаре пенсионерка заказала убийство участкового

В Краснодаре пенсионерка наняла киллера для расправы с оперуполномоченным уголовного розыска, силовики предотвратили убийство, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:42

2023-07-03T18:42

2023-07-03T21:59

происшествия

краснодар

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОДАР, 3 июл — РИА Новости. В Краснодаре пенсионерка наняла киллера для расправы с оперуполномоченным уголовного розыска, силовики предотвратили убийство, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.По данным ведомства, 82-летняя женщина пообещала исполнителю миллион рублей."Для подтверждения выполнения заказа правоохранители инсценировали убийство коллеги и сделали постановочные фотографии, которые исполнитель и передал пенсионерке. Женщина передала псевдокиллеру часть денег и была задержана", — рассказали в пресс-службе.Отмечается, что оперативники нашли в квартире подозреваемой обрез ружья, боеприпасы, ножи, а также более 1,8 миллиона рублей. Собранные материалы направили в следственные органы.

https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861459383.html

краснодар

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)