https://ria.ru/20230703/zakaz-1881996052.html
В Краснодаре пенсионерка заказала убийство участкового
В Краснодаре пенсионерка заказала убийство участкового - РИА Новости, 03.07.2023
В Краснодаре пенсионерка заказала убийство участкового
В Краснодаре пенсионерка наняла киллера для расправы с оперуполномоченным уголовного розыска, силовики предотвратили убийство, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:42
2023-07-03T18:42
2023-07-03T21:59
происшествия
краснодар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 3 июл — РИА Новости. В Краснодаре пенсионерка наняла киллера для расправы с оперуполномоченным уголовного розыска, силовики предотвратили убийство, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.По данным ведомства, 82-летняя женщина пообещала исполнителю миллион рублей."Для подтверждения выполнения заказа правоохранители инсценировали убийство коллеги и сделали постановочные фотографии, которые исполнитель и передал пенсионерке. Женщина передала псевдокиллеру часть денег и была задержана", — рассказали в пресс-службе.Отмечается, что оперативники нашли в квартире подозреваемой обрез ружья, боеприпасы, ножи, а также более 1,8 миллиона рублей. Собранные материалы направили в следственные органы.
https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861459383.html
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодар, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Краснодаре пенсионерка заказала убийство участкового
В Краснодаре полиция предотвратила заказанное пенсионеркой убийство участкового
КРАСНОДАР, 3 июл — РИА Новости. В Краснодаре пенсионерка наняла киллера для расправы с оперуполномоченным уголовного розыска, силовики предотвратили убийство, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
По данным ведомства, 82-летняя женщина пообещала исполнителю миллион рублей.
«
"Для подтверждения выполнения заказа правоохранители инсценировали убийство коллеги и сделали постановочные фотографии, которые исполнитель и передал пенсионерке. Женщина передала псевдокиллеру часть денег и была задержана", — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что оперативники нашли в квартире подозреваемой обрез ружья, боеприпасы, ножи, а также более 1,8 миллиона рублей.
Собранные материалы направили в следственные органы.
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