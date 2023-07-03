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В Краснодаре пенсионерка заказала убийство участкового - РИА Новости, 03.07.2023
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18:42 03.07.2023 (обновлено: 21:59 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/zakaz-1881996052.html
В Краснодаре пенсионерка заказала убийство участкового
В Краснодаре пенсионерка заказала убийство участкового - РИА Новости, 03.07.2023
В Краснодаре пенсионерка заказала убийство участкового
В Краснодаре пенсионерка наняла киллера для расправы с оперуполномоченным уголовного розыска, силовики предотвратили убийство, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:42
2023-07-03T21:59
происшествия
краснодар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 3 июл — РИА Новости. В Краснодаре пенсионерка наняла киллера для расправы с оперуполномоченным уголовного розыска, силовики предотвратили убийство, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.По данным ведомства, 82-летняя женщина пообещала исполнителю миллион рублей.&quot;Для подтверждения выполнения заказа правоохранители инсценировали убийство коллеги и сделали постановочные фотографии, которые исполнитель и передал пенсионерке. Женщина передала псевдокиллеру часть денег и была задержана&quot;, — рассказали в пресс-службе.Отмечается, что оперативники нашли в квартире подозреваемой обрез ружья, боеприпасы, ножи, а также более 1,8 миллиона рублей. Собранные материалы направили в следственные органы.
https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861459383.html
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происшествия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодар, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Краснодаре пенсионерка заказала убийство участкового

В Краснодаре полиция предотвратила заказанное пенсионеркой убийство участкового

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 3 июл — РИА Новости. В Краснодаре пенсионерка наняла киллера для расправы с оперуполномоченным уголовного розыска, силовики предотвратили убийство, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
По данным ведомства, 82-летняя женщина пообещала исполнителю миллион рублей.
«

"Для подтверждения выполнения заказа правоохранители инсценировали убийство коллеги и сделали постановочные фотографии, которые исполнитель и передал пенсионерке. Женщина передала псевдокиллеру часть денег и была задержана", — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что оперативники нашли в квартире подозреваемой обрез ружья, боеприпасы, ножи, а также более 1,8 миллиона рублей.
Собранные материалы направили в следственные органы.
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ПроисшествияКраснодарМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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