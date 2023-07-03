https://ria.ru/20230703/yuan-1881921292.html

Экс-министр экономики усомнился в том, что юань для России ценнее доллара

Экс-министр экономики усомнился в том, что юань для России ценнее доллара - РИА Новости, 03.07.2023

Экс-министр экономики усомнился в том, что юань для России ценнее доллара

Экс-министр экономики РФ, глава партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев усомнился в большей ценности для России юаня, чем доллара, даже через пять лет,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:18

2023-07-03T14:18

2023-07-03T14:18

экономика

россия

китай

андрей нечаев

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Экс-министр экономики РФ, глава партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев усомнился в большей ценности для России юаня, чем доллара, даже через пять лет, так как юань пока не является свободно конвертируемой валютой. "Надо различать два аспекта, которые сегодня вынесены на обсуждение, где говорится "дедолларизация" и "система расчетов". Что касается дедолларизации, тут я испытываю некоторый пессимизм… Зачем другим странам ломать сложившуюся десятилетиями систему расчетов, движения капитала? Понятно, что единственная страна, которая может претендовать на то, что ее валюта станет мировой резервной - это Китай со своим юанем", - сказал он на конференции "Перспективы формирования новой системы международных расчётов в условиях глобальной финансовой турбулентности и макроэкономической трансформации". "Но у меня сразу возникает вопрос: поскольку Китай преследует всегда только свои национальные интересы во всем, мы твердо убеждены, что ни сегодня, ни завтра, а через пять лет, что нам юань будет нужнее доллара? Я не уверен, что можно со 100-процентной вероятностью на этот вопрос ответить положительно", - добавил Нечаев. По его оценке, хотя доля доллара, действительно, немного снизилась в международных расчетах, но пока никакого кардинального изменения не произошло. "Китай - это отдельная тема, юань может стать резервной валютой, если Китай разовьет свой финансовый рынок и, самое важное, сделает юань полноценно конвертируемым. Но мы хорошо знаем, что юань таким сейчас не является", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20230622/raschety-1879521965.html

россия

китай

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Кирилл Волков

экономика, россия, китай, андрей нечаев