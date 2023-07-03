Рейтинг@Mail.ru
Экс-министр экономики усомнился в том, что юань для России ценнее доллара - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/yuan-1881921292.html
Экс-министр экономики усомнился в том, что юань для России ценнее доллара
Экс-министр экономики усомнился в том, что юань для России ценнее доллара - РИА Новости, 03.07.2023
Экс-министр экономики усомнился в том, что юань для России ценнее доллара
Экс-министр экономики РФ, глава партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев усомнился в большей ценности для России юаня, чем доллара, даже через пять лет,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:18
2023-07-03T14:18
экономика
россия
китай
андрей нечаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147528/58/1475285881_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_bef2730a00d22060c160ddf7fbbdfe06.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Экс-министр экономики РФ, глава партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев усомнился в большей ценности для России юаня, чем доллара, даже через пять лет, так как юань пока не является свободно конвертируемой валютой. "Надо различать два аспекта, которые сегодня вынесены на обсуждение, где говорится "дедолларизация" и "система расчетов". Что касается дедолларизации, тут я испытываю некоторый пессимизм… Зачем другим странам ломать сложившуюся десятилетиями систему расчетов, движения капитала? Понятно, что единственная страна, которая может претендовать на то, что ее валюта станет мировой резервной - это Китай со своим юанем", - сказал он на конференции "Перспективы формирования новой системы международных расчётов в условиях глобальной финансовой турбулентности и макроэкономической трансформации". "Но у меня сразу возникает вопрос: поскольку Китай преследует всегда только свои национальные интересы во всем, мы твердо убеждены, что ни сегодня, ни завтра, а через пять лет, что нам юань будет нужнее доллара? Я не уверен, что можно со 100-процентной вероятностью на этот вопрос ответить положительно", - добавил Нечаев. По его оценке, хотя доля доллара, действительно, немного снизилась в международных расчетах, но пока никакого кардинального изменения не произошло. "Китай - это отдельная тема, юань может стать резервной валютой, если Китай разовьет свой финансовый рынок и, самое важное, сделает юань полноценно конвертируемым. Но мы хорошо знаем, что юань таким сейчас не является", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20230622/raschety-1879521965.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147528/58/1475285881_0:0:2700:2025_1920x0_80_0_0_894faf7a30984a090edffd89563fe483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, андрей нечаев
Экономика, Россия, Китай, Андрей Нечаев
Экс-министр экономики усомнился в том, что юань для России ценнее доллара

Экс-министр экономики Нечаев считает, что юань пока не может быть ценнее доллара

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАндрей Нечаев
Андрей Нечаев - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Андрей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Экс-министр экономики РФ, глава партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев усомнился в большей ценности для России юаня, чем доллара, даже через пять лет, так как юань пока не является свободно конвертируемой валютой.
"Надо различать два аспекта, которые сегодня вынесены на обсуждение, где говорится "дедолларизация" и "система расчетов". Что касается дедолларизации, тут я испытываю некоторый пессимизм… Зачем другим странам ломать сложившуюся десятилетиями систему расчетов, движения капитала? Понятно, что единственная страна, которая может претендовать на то, что ее валюта станет мировой резервной - это Китай со своим юанем", - сказал он на конференции "Перспективы формирования новой системы международных расчётов в условиях глобальной финансовой турбулентности и макроэкономической трансформации".
"Но у меня сразу возникает вопрос: поскольку Китай преследует всегда только свои национальные интересы во всем, мы твердо убеждены, что ни сегодня, ни завтра, а через пять лет, что нам юань будет нужнее доллара? Я не уверен, что можно со 100-процентной вероятностью на этот вопрос ответить положительно", - добавил Нечаев. По его оценке, хотя доля доллара, действительно, немного снизилась в международных расчетах, но пока никакого кардинального изменения не произошло.
"Китай - это отдельная тема, юань может стать резервной валютой, если Китай разовьет свой финансовый рынок и, самое важное, сделает юань полноценно конвертируемым. Но мы хорошо знаем, что юань таким сейчас не является", - отметил эксперт.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Признали поражение. Запад возобновляет сотрудничество с Россией
22 июня, 08:00
 
ЭкономикаРоссияКитайАндрей Нечаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала