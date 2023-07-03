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Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах
Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах - РИА Новости, 03.07.2023
Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале об ударе по зданию СБУ в Сумах. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T20:55
2023-07-03T20:55
2023-07-03T21:54
служба безопасности украины
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
сумы
украина
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале об ударе по зданию СБУ в Сумах."Удар по городу Сумы, <…> по зданию Службы безопасности Украины. В результате этих ударов есть раненые, есть погибшие", — заявил он.О взрывах в Сумах сообщали в понедельник украинские СМИ. Утром в регионе объявляли воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Сумы, Украина, Владимир Путин, В мире
Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах
Президент Украины Владимир Зеленский: в здании СБУ в Сумах прогремел взрыв