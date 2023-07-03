https://ria.ru/20230703/vzryv-1882017926.html

Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах

Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах - РИА Новости, 03.07.2023

Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале об ударе по зданию СБУ в Сумах. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T20:55

2023-07-03T20:55

2023-07-03T21:54

служба безопасности украины

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

сумы

украина

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале об ударе по зданию СБУ в Сумах."Удар по городу Сумы, <…> по зданию Службы безопасности Украины. В результате этих ударов есть раненые, есть погибшие", — заявил он.О взрывах в Сумах сообщали в понедельник украинские СМИ. Утром в регионе объявляли воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230702/vzryvy-1881704212.html

сумы

украина

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служба безопасности украины, владимир зеленский, сумы, украина, владимир путин, в мире