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Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:55 03.07.2023 (обновлено: 21:54 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/vzryv-1882017926.html
Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах
Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах - РИА Новости, 03.07.2023
Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале об ударе по зданию СБУ в Сумах. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T20:55
2023-07-03T21:54
служба безопасности украины
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
сумы
украина
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале об ударе по зданию СБУ в Сумах.&quot;Удар по городу Сумы, &lt;…&gt; по зданию Службы безопасности Украины. В результате этих ударов есть раненые, есть погибшие&quot;, — заявил он.О взрывах в Сумах сообщали в понедельник украинские СМИ. Утром в регионе объявляли воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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служба безопасности украины, владимир зеленский, сумы, украина, владимир путин, в мире
Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Сумы, Украина, Владимир Путин, В мире
Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах

Президент Украины Владимир Зеленский: в здании СБУ в Сумах прогремел взрыв

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины
Табличка на здании Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале об ударе по зданию СБУ в Сумах.
«

"Удар по городу Сумы, <…> по зданию Службы безопасности Украины. В результате этих ударов есть раненые, есть погибшие", — заявил он.

О взрывах в Сумах сообщали в понедельник украинские СМИ. Утром в регионе объявляли воздушную тревогу.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийСумыУкраинаВладимир ПутинВ мире
 
 
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