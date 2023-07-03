https://ria.ru/20230703/vymogatelstvo-1882026564.html

Чехия передала Армении криминального авторитета из Грузии

Чехия передала Армении криминального авторитета из Грузии - РИА Новости, 03.07.2023

Чехия передала Армении криминального авторитета из Грузии

Прага передала Еревану "криминального авторитета" - гражданина Грузии, разыскиваемого армянскими правоохранительными органами за вымогательство, сообщили в... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T23:04

2023-07-03T23:04

2023-07-03T23:04

в мире

армения

чехия

грузия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕРЕВАН, 3 июл - РИА Новости. Прага передала Еревану "криминального авторитета" - гражданина Грузии, разыскиваемого армянскими правоохранительными органами за вымогательство, сообщили в пресс-службе следственного комитета Армении. Отмечается, что мужчина вместе с группой лиц в 2016 году потребовал в Ереване у гражданина Армении 20 тысяч долларов, угрожая его семье, а затем отобрал в качестве залога автомобиль Range Rover Sport. "Криминального авторитета" обвинили в вымогательстве в особо крупном размере и объявили в розыск. Ереванский суд его заочно арестовал. "Разыскиваемый, занимающий высшее положение в преступной иерархии, был обнаружен и взят под стражу в Чехии, а затем в результате соответствующих правовых процессов 30 июня он был доставлен в Армению ... Решением суда в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц", - сообщается на сайте СК.

https://ria.ru/20230328/sud-1861217926.html

армения

чехия

грузия

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в мире, армения, чехия, грузия, следственный комитет россии (ск рф)