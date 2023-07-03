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Чехия передала Армении криминального авторитета из Грузии - РИА Новости, 03.07.2023
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23:04 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/vymogatelstvo-1882026564.html
Чехия передала Армении криминального авторитета из Грузии
Чехия передала Армении криминального авторитета из Грузии - РИА Новости, 03.07.2023
Чехия передала Армении криминального авторитета из Грузии
Прага передала Еревану "криминального авторитета" - гражданина Грузии, разыскиваемого армянскими правоохранительными органами за вымогательство, сообщили в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T23:04
2023-07-03T23:04
в мире
армения
чехия
грузия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕРЕВАН, 3 июл - РИА Новости. Прага передала Еревану "криминального авторитета" - гражданина Грузии, разыскиваемого армянскими правоохранительными органами за вымогательство, сообщили в пресс-службе следственного комитета Армении. Отмечается, что мужчина вместе с группой лиц в 2016 году потребовал в Ереване у гражданина Армении 20 тысяч долларов, угрожая его семье, а затем отобрал в качестве залога автомобиль Range Rover Sport. "Криминального авторитета" обвинили в вымогательстве в особо крупном размере и объявили в розыск. Ереванский суд его заочно арестовал. "Разыскиваемый, занимающий высшее положение в преступной иерархии, был обнаружен и взят под стражу в Чехии, а затем в результате соответствующих правовых процессов 30 июня он был доставлен в Армению ... Решением суда в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц", - сообщается на сайте СК.
https://ria.ru/20230328/sud-1861217926.html
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в мире, армения, чехия, грузия, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Армения, Чехия, Грузия, Следственный комитет России (СК РФ)
Чехия передала Армении криминального авторитета из Грузии

Чехия передала Армении разыскиваемого за вымогательство криминального авторитета из Грузии

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Ереване
Сотрудники правоохранительных органов в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Сотрудники правоохранительных органов в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 июл - РИА Новости. Прага передала Еревану "криминального авторитета" - гражданина Грузии, разыскиваемого армянскими правоохранительными органами за вымогательство, сообщили в пресс-службе следственного комитета Армении.
Отмечается, что мужчина вместе с группой лиц в 2016 году потребовал в Ереване у гражданина Армении 20 тысяч долларов, угрожая его семье, а затем отобрал в качестве залога автомобиль Range Rover Sport. "Криминального авторитета" обвинили в вымогательстве в особо крупном размере и объявили в розыск. Ереванский суд его заочно арестовал.
"Разыскиваемый, занимающий высшее положение в преступной иерархии, был обнаружен и взят под стражу в Чехии, а затем в результате соответствующих правовых процессов 30 июня он был доставлен в Армению ... Решением суда в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц", - сообщается на сайте СК.
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В миреАрменияЧехияГрузияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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