https://ria.ru/20230703/vymogatelstvo-1882026564.html
Чехия передала Армении криминального авторитета из Грузии
Чехия передала Армении криминального авторитета из Грузии - РИА Новости, 03.07.2023
Чехия передала Армении криминального авторитета из Грузии
Прага передала Еревану "криминального авторитета" - гражданина Грузии, разыскиваемого армянскими правоохранительными органами за вымогательство, сообщили в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T23:04
2023-07-03T23:04
2023-07-03T23:04
в мире
армения
чехия
грузия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794507552_0:75:3068:1801_1920x0_80_0_0_c6a30cc4ab2238b6cc46bc9974a500e7.jpg
ЕРЕВАН, 3 июл - РИА Новости. Прага передала Еревану "криминального авторитета" - гражданина Грузии, разыскиваемого армянскими правоохранительными органами за вымогательство, сообщили в пресс-службе следственного комитета Армении. Отмечается, что мужчина вместе с группой лиц в 2016 году потребовал в Ереване у гражданина Армении 20 тысяч долларов, угрожая его семье, а затем отобрал в качестве залога автомобиль Range Rover Sport. "Криминального авторитета" обвинили в вымогательстве в особо крупном размере и объявили в розыск. Ереванский суд его заочно арестовал. "Разыскиваемый, занимающий высшее положение в преступной иерархии, был обнаружен и взят под стражу в Чехии, а затем в результате соответствующих правовых процессов 30 июня он был доставлен в Армению ... Решением суда в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц", - сообщается на сайте СК.
https://ria.ru/20230328/sud-1861217926.html
армения
чехия
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794507552_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_30ac94c9ed8ded5fef52ef8e0a88ac37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, чехия, грузия, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Армения, Чехия, Грузия, Следственный комитет России (СК РФ)
Чехия передала Армении криминального авторитета из Грузии
Чехия передала Армении разыскиваемого за вымогательство криминального авторитета из Грузии