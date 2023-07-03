https://ria.ru/20230703/vybory-1881911034.html

Памфилова сравнила выборы президента в 2024 году с линией фронта

Памфилова сравнила выборы президента в 2024 году с линией фронта - РИА Новости, 03.07.2023

Памфилова сравнила выборы президента в 2024 году с линией фронта

От президентских выборов в 2024 году зависит будущее России и мира на многие годы вперед, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:47

2023-07-03T13:47

2023-07-03T14:05

россия

политика

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. От президентских выборов в 2024 году зависит будущее России и мира на многие годы вперед, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Предстоящие выборы президентские - это не просто очередные какие-то президентские выборы рядовые, это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперед. и наши коллеги понимают это. Это наша электоральная линия фронта", - сказала она на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230703/vybory-1881910243.html

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Екатерина Зайцева

россия, политика, элла памфилова, цик рф