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Памфилова сравнила выборы президента в 2024 году с линией фронта
Памфилова сравнила выборы президента в 2024 году с линией фронта - РИА Новости, 03.07.2023
Памфилова сравнила выборы президента в 2024 году с линией фронта
От президентских выборов в 2024 году зависит будущее России и мира на многие годы вперед, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:47
2023-07-03T13:47
2023-07-03T14:05
россия
политика
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. От президентских выборов в 2024 году зависит будущее России и мира на многие годы вперед, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Предстоящие выборы президентские - это не просто очередные какие-то президентские выборы рядовые, это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперед. и наши коллеги понимают это. Это наша электоральная линия фронта", - сказала она на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, элла памфилова, цик рф
Россия, Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова сравнила выборы президента в 2024 году с линией фронта
Памфилова заявила, что от выборов президента в 2024 году будет зависеть будущее России