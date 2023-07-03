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Памфилова сравнила выборы президента в 2024 году с линией фронта - РИА Новости, 03.07.2023
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13:47 03.07.2023 (обновлено: 14:05 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/vybory-1881911034.html
Памфилова сравнила выборы президента в 2024 году с линией фронта
Памфилова сравнила выборы президента в 2024 году с линией фронта - РИА Новости, 03.07.2023
Памфилова сравнила выборы президента в 2024 году с линией фронта
От президентских выборов в 2024 году зависит будущее России и мира на многие годы вперед, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:47
2023-07-03T14:05
россия
политика
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. От президентских выборов в 2024 году зависит будущее России и мира на многие годы вперед, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Предстоящие выборы президентские - это не просто очередные какие-то президентские выборы рядовые, это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперед. и наши коллеги понимают это. Это наша электоральная линия фронта", - сказала она на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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россия, политика, элла памфилова, цик рф
Россия, Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова сравнила выборы президента в 2024 году с линией фронта

Памфилова заявила, что от выборов президента в 2024 году будет зависеть будущее России

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. От президентских выборов в 2024 году зависит будущее России и мира на многие годы вперед, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Предстоящие выборы президентские - это не просто очередные какие-то президентские выборы рядовые, это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперед. и наши коллеги понимают это. Это наша электоральная линия фронта", - сказала она на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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