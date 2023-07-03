https://ria.ru/20230703/vtsiom-1881811789.html

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к возвращению западных брендов

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к возвращению западных брендов - РИА Новости, 03.07.2023

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к возвращению западных брендов

Больше половины россиян (54%) нейтрально относятся к возвращению западных брендов в Россию под другими названиями, рады им 21%, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T06:27

2023-07-03T06:27

2023-07-03T06:27

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Больше половины россиян (54%) нейтрально относятся к возвращению западных брендов в Россию под другими названиями, рады им 21%, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости. Больше половины россиян (54%) нейтрально относятся к возращению западных брендов под новыми названиями. Скорее положительно к этому относится каждый пятый - 21%. Чаще это жители Москвы и Санкт-Петербурга (26%), городов-миллионников (26%) и городов с населением от 500 до 950 тысяч человек (26%), реже всего - жители сел (16%). Скорее отрицательно к этому относятся 18%. Чаще всего это жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (25%), реже всего - жители Москвы и Санкт-Петербурга (9%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 24 июня 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230703/vtsiom-1881806716.html

https://ria.ru/20230620/rossiya-1879365551.html

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общество, москва, санкт-петербург, вциом