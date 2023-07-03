https://ria.ru/20230703/vtb-1881929596.html

ВТБ решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

ВТБ решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года - РИА Новости, 03.07.2023

ВТБ решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Акционеры ВТБ утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, говорится в материалах банка. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:38

2023-07-03T14:38

2023-07-03T14:38

экономика

втб

россия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Акционеры ВТБ утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, говорится в материалах банка. "В связи с отсутствием у Банка ВТБ (ПАО) чистой прибыли по результатам 2022 года решение о распределении прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2022 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по результатам 2022 года", - говорится в сообщении. Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что вызовы прошлого года не остановили активное развитие ВТБ: банк продолжил наращивать клиентскую базу, внедрять новые продукты и услуги. "Принятые решения дают положительные результаты – банк демонстрирует уверенные показатели прибыльности. Рассчитываю, что позиции банка продолжат укрепляться", - отметил он.По данным ВТБ, число розничных инвесторов банка за год выросло на 37% - до 789 тысяч человек.Группа ВТБ за 2022 год получила убыток по МСФО в 613 миллиардов рублей, и в конце мая наблюдательный совет рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года. В начале апреля зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил, что менеджмент ВТБ будет рекомендовать не выплачивать дивиденды и за 2023 год по всем видам акций.

https://ria.ru/20230630/gazprom-1881365000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, втб, россия