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ВТБ решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года - РИА Новости, 03.07.2023
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14:38 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/vtb-1881929596.html
ВТБ решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
ВТБ решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года - РИА Новости, 03.07.2023
ВТБ решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
Акционеры ВТБ утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, говорится в материалах банка. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:38
2023-07-03T14:38
экономика
втб
россия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Акционеры ВТБ утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, говорится в материалах банка. "В связи с отсутствием у Банка ВТБ (ПАО) чистой прибыли по результатам 2022 года решение о распределении прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2022 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по результатам 2022 года", - говорится в сообщении. Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что вызовы прошлого года не остановили активное развитие ВТБ: банк продолжил наращивать клиентскую базу, внедрять новые продукты и услуги. "Принятые решения дают положительные результаты – банк демонстрирует уверенные показатели прибыльности. Рассчитываю, что позиции банка продолжат укрепляться", - отметил он.По данным ВТБ, число розничных инвесторов банка за год выросло на 37% - до 789 тысяч человек.Группа ВТБ за 2022 год получила убыток по МСФО в 613 миллиардов рублей, и в конце мая наблюдательный совет рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года. В начале апреля зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил, что менеджмент ВТБ будет рекомендовать не выплачивать дивиденды и за 2023 год по всем видам акций.
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экономика, втб, россия
Экономика, ВТБ, Россия
ВТБ решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Акционеры ВТБ одобрили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Акционеры ВТБ утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, говорится в материалах банка.
«
"В связи с отсутствием у Банка ВТБ (ПАО) чистой прибыли по результатам 2022 года решение о распределении прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2022 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по результатам 2022 года", - говорится в сообщении.
Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что вызовы прошлого года не остановили активное развитие ВТБ: банк продолжил наращивать клиентскую базу, внедрять новые продукты и услуги. "Принятые решения дают положительные результаты – банк демонстрирует уверенные показатели прибыльности. Рассчитываю, что позиции банка продолжат укрепляться", - отметил он.
По данным ВТБ, число розничных инвесторов банка за год выросло на 37% - до 789 тысяч человек.
Группа ВТБ за 2022 год получила убыток по МСФО в 613 миллиардов рублей, и в конце мая наблюдательный совет рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года. В начале апреля зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил, что менеджмент ВТБ будет рекомендовать не выплачивать дивиденды и за 2023 год по всем видам акций.
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