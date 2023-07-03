Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ввели резервы на Ореховском участке, сообщил Рогов - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/vsu-1881999182.html
ВСУ ввели резервы на Ореховском участке, сообщил Рогов
ВСУ ввели резервы на Ореховском участке, сообщил Рогов - РИА Новости, 03.07.2023
ВСУ ввели резервы на Ореховском участке, сообщил Рогов
Украинские войска ввели резервы на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области, но российские военные отражают попытки штурма со стороны ВСУ, сообщил... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:58
2023-07-03T18:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_820daddd74d1f81bfd32b293fa1d1df7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Украинские войска ввели резервы на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области, но российские военные отражают попытки штурма со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Они ввели резервы в действие. Произошла переброска личного состава и военной техники, которые они бросают в атаку волна за волной. Ситуация там горячая. Идут интенсивные бои", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска под прикрытием артиллерии и при поддержке танков идут на штурм в районе села Работино на Ореховском участке фронта, с целью прорвать линию обороны и попытаться захватить город Токмак. При этом Рогов подчеркнул, что постоянные штурмы ВСУ отражаются, село Работино находится под контролем российских войск. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2af76a5a44b337234e863dfe5dbfa615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ ввели резервы на Ореховском участке, сообщил Рогов

Рогов: российские военные отражают попытки штурма резервов ВСУ на Ореховском участке

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Украинские войска ввели резервы на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области, но российские военные отражают попытки штурма со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Они ввели резервы в действие. Произошла переброска личного состава и военной техники, которые они бросают в атаку волна за волной. Ситуация там горячая. Идут интенсивные бои", - сказал Рогов.
По его словам, украинские войска под прикрытием артиллерии и при поддержке танков идут на штурм в районе села Работино на Ореховском участке фронта, с целью прорвать линию обороны и попытаться захватить город Токмак. При этом Рогов подчеркнул, что постоянные штурмы ВСУ отражаются, село Работино находится под контролем российских войск.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
"На Западе удивились". Что на самом деле помешало контрнаступлению ВСУ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала