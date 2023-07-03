https://ria.ru/20230703/vsu-1881999182.html

ВСУ ввели резервы на Ореховском участке, сообщил Рогов

ВСУ ввели резервы на Ореховском участке, сообщил Рогов - РИА Новости, 03.07.2023

ВСУ ввели резервы на Ореховском участке, сообщил Рогов

Украинские войска ввели резервы на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области, но российские военные отражают попытки штурма со стороны ВСУ, сообщил... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:58

2023-07-03T18:58

2023-07-03T18:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Украинские войска ввели резервы на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области, но российские военные отражают попытки штурма со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Они ввели резервы в действие. Произошла переброска личного состава и военной техники, которые они бросают в атаку волна за волной. Ситуация там горячая. Идут интенсивные бои", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска под прикрытием артиллерии и при поддержке танков идут на штурм в районе села Работино на Ореховском участке фронта, с целью прорвать линию обороны и попытаться захватить город Токмак. При этом Рогов подчеркнул, что постоянные штурмы ВСУ отражаются, село Работино находится под контролем российских войск. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html

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украина

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр