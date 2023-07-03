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ВСУ ввели резервы на Ореховском участке, сообщил Рогов
ВСУ ввели резервы на Ореховском участке, сообщил Рогов - РИА Новости, 03.07.2023
ВСУ ввели резервы на Ореховском участке, сообщил Рогов
Украинские войска ввели резервы на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области, но российские военные отражают попытки штурма со стороны ВСУ, сообщил... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:58
2023-07-03T18:58
2023-07-03T18:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Украинские войска ввели резервы на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области, но российские военные отражают попытки штурма со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Они ввели резервы в действие. Произошла переброска личного состава и военной техники, которые они бросают в атаку волна за волной. Ситуация там горячая. Идут интенсивные бои", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска под прикрытием артиллерии и при поддержке танков идут на штурм в районе села Работино на Ореховском участке фронта, с целью прорвать линию обороны и попытаться захватить город Токмак. При этом Рогов подчеркнул, что постоянные штурмы ВСУ отражаются, село Работино находится под контролем российских войск. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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ВСУ ввели резервы на Ореховском участке, сообщил Рогов
Рогов: российские военные отражают попытки штурма резервов ВСУ на Ореховском участке