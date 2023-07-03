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Сальдо рассказал о потерях ВСУ при попытках прорыва у Антоновского моста
Сальдо рассказал о потерях ВСУ при попытках прорыва у Антоновского моста - РИА Новости, 03.07.2023
Сальдо рассказал о потерях ВСУ при попытках прорыва у Антоновского моста
Украинские силы в районе Антоновского моста потеряли более 30 военнослужащих, две гаубицы американского производства и несколько самоходных орудий, сообщил в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:07
2023-07-03T15:07
2023-07-03T15:07
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
владимир сальдо
херсонская область
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украинские силы в районе Антоновского моста потеряли более 30 военнослужащих, две гаубицы американского производства и несколько самоходных орудий, сообщил в понедельник врио губернатора Херсонской Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". "Данные есть по потерям противника. Это уже более 30 военнослужащих, две гаубицы американские, несколько самоходных орудий, которые там пытаются двигаться. И, конечно, большое количество лодок", - сказал Сальдо.Он отметил, что киевский режим, направляя украинские войска на переброску через Днепр, понимает, что эти силы будут уничтожены, но тем не менее продолжает это делать. "Сегодня вновь была попытка прорыва (через Днепр) на двух лодках Вооруженных сил Украины, но все закончилось все тем же", - уточнил Сальдо. По его словам, на дне Днепра покоится множество лодок противника.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, владимир сальдо, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Херсонская область
Сальдо рассказал о потерях ВСУ при попытках прорыва у Антоновского моста
Сальдо: ВСУ у Антоновского моста потеряли более 30 человек, две гаубицы и самоходки