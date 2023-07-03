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Балицкий: ВСУ потеряли на Запорожском направлении около 20 тысяч человек - РИА Новости, 03.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 03.07.2023 (обновлено: 14:14 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/vsu-1881905910.html
Балицкий: ВСУ потеряли на Запорожском направлении около 20 тысяч человек
Балицкий: ВСУ потеряли на Запорожском направлении около 20 тысяч человек - РИА Новости, 03.07.2023
Балицкий: ВСУ потеряли на Запорожском направлении около 20 тысяч человек
ВСУ потеряли около 20 тысяч человек в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:29
2023-07-03T14:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. ВСУ потеряли около 20 тысяч человек в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.&quot;Обстановка на Ореховском направлении остается напряженной, ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют. Сторона противника, по приблизительным подсчетам, потеряла уже более 20 тысяч человек личного состава&quot;, — написал врио губернатора.По его словам, достижений у Киева нет, несмотря на значительные потери. Российские военные отбрасывают противника на исходные позиции и пресекают деятельность диверсионно-разведывательных групп."Не жалея своих солдат, они (ВСУ. — Прим. ред.) пытаются получить хоть какую-то маленькую победу для отчета перед Западом. Имитация боевых действий, в которых Киев несет поражающие потери", — подчеркнул Балицкий.С 4 июня началось давно обещанное Киевом контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. На прошлой неделе советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что продвижение их войск идет тяжело.Как отмечал президент России Владимир Путин, украинская армия несет большие потери и не имеет успеха ни на одном из направлений. Сегодня министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что за месяц наступления в Донбассе и Запорожской области вооруженные силы уничтожили 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.
https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html
запорожская область
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вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Киев
Балицкий: ВСУ потеряли на Запорожском направлении около 20 тысяч человек

Балицкий заявил, что ВСУ потеряли около 20 тысяч человек на Запорожском направлении

© AP Photo / LibkosВоенные медики оказывают первую помощь солдату
Военные медики оказывают первую помощь солдату - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Libkos
Военные медики оказывают первую помощь солдату. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. ВСУ потеряли около 20 тысяч человек в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«

"Обстановка на Ореховском направлении остается напряженной, ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют. Сторона противника, по приблизительным подсчетам, потеряла уже более 20 тысяч человек личного состава", — написал врио губернатора.

По его словам, достижений у Киева нет, несмотря на значительные потери. Российские военные отбрасывают противника на исходные позиции и пресекают деятельность диверсионно-разведывательных групп.
"Не жалея своих солдат, они (ВСУ. — Прим. ред.) пытаются получить хоть какую-то маленькую победу для отчета перед Западом. Имитация боевых действий, в которых Киев несет поражающие потери", — подчеркнул Балицкий.
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"На Западе удивились". Что на самом деле помешало контрнаступлению ВСУ
Вчера, 08:00
С 4 июня началось давно обещанное Киевом контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. На прошлой неделе советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что продвижение их войск идет тяжело.
Как отмечал президент России Владимир Путин, украинская армия несет большие потери и не имеет успеха ни на одном из направлений. Сегодня министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что за месяц наступления в Донбассе и Запорожской области вооруженные силы уничтожили 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 июля, 15:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.07.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякКиев
 
 
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