https://ria.ru/20230703/vsu-1881905910.html

Балицкий: ВСУ потеряли на Запорожском направлении около 20 тысяч человек

Балицкий: ВСУ потеряли на Запорожском направлении около 20 тысяч человек - РИА Новости, 03.07.2023

Балицкий: ВСУ потеряли на Запорожском направлении около 20 тысяч человек

ВСУ потеряли около 20 тысяч человек в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:29

2023-07-03T13:29

2023-07-03T14:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

россия

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125185_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_ffa73dee545765bdc7d5c9e94933d725.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. ВСУ потеряли около 20 тысяч человек в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Обстановка на Ореховском направлении остается напряженной, ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют. Сторона противника, по приблизительным подсчетам, потеряла уже более 20 тысяч человек личного состава", — написал врио губернатора.По его словам, достижений у Киева нет, несмотря на значительные потери. Российские военные отбрасывают противника на исходные позиции и пресекают деятельность диверсионно-разведывательных групп."Не жалея своих солдат, они (ВСУ. — Прим. ред.) пытаются получить хоть какую-то маленькую победу для отчета перед Западом. Имитация боевых действий, в которых Киев несет поражающие потери", — подчеркнул Балицкий.С 4 июня началось давно обещанное Киевом контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. На прошлой неделе советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что продвижение их войск идет тяжело.Как отмечал президент России Владимир Путин, украинская армия несет большие потери и не имеет успеха ни на одном из направлений. Сегодня министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что за месяц наступления в Донбассе и Запорожской области вооруженные силы уничтожили 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.

https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html

запорожская область

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, киев