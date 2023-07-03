Балицкий: ВСУ потеряли на Запорожском направлении около 20 тысяч человек
Балицкий заявил, что ВСУ потеряли около 20 тысяч человек на Запорожском направлении
© AP Photo / LibkosВоенные медики оказывают первую помощь солдату
© AP Photo / Libkos
Военные медики оказывают первую помощь солдату. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. ВСУ потеряли около 20 тысяч человек в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
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"Обстановка на Ореховском направлении остается напряженной, ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют. Сторона противника, по приблизительным подсчетам, потеряла уже более 20 тысяч человек личного состава", — написал врио губернатора.
По его словам, достижений у Киева нет, несмотря на значительные потери. Российские военные отбрасывают противника на исходные позиции и пресекают деятельность диверсионно-разведывательных групп.
"Не жалея своих солдат, они (ВСУ. — Прим. ред.) пытаются получить хоть какую-то маленькую победу для отчета перед Западом. Имитация боевых действий, в которых Киев несет поражающие потери", — подчеркнул Балицкий.
С 4 июня началось давно обещанное Киевом контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. На прошлой неделе советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что продвижение их войск идет тяжело.
Как отмечал президент России Владимир Путин, украинская армия несет большие потери и не имеет успеха ни на одном из направлений. Сегодня министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что за месяц наступления в Донбассе и Запорожской области вооруженные силы уничтожили 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.