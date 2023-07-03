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Путин проведет рабочую встречу с Памфиловой
Путин проведет рабочую встречу с Памфиловой - РИА Новости, 03.07.2023
Путин проведет рабочую встречу с Памфиловой
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой, сообщил... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:37
2023-07-03T12:37
2023-07-03T12:39
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня день без каких-то крупных публичных мероприятий. У него (президента - ред.) разные встречи в Кремле. Наряду с другими, будет и встреча с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Тема понятна, приближается у нас избирательная кампания, как раз об этом и пойдет речь на сегодняшней встрече. Начало ее будет открытое для СМИ", - сказал Песков.Также он рассказал, что Путин в понедельник готовится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 4 июля в режиме видеоконференции.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, шос
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ШОС
Путин проведет рабочую встречу с Памфиловой
Песков сообщил, что Путин сегодня проведет рабочую встречу с председателем ЦИК Памфиловой