Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет рабочую встречу с Памфиловой - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 03.07.2023 (обновлено: 12:39 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/vstrecha-1881887116.html
Путин проведет рабочую встречу с Памфиловой
Путин проведет рабочую встречу с Памфиловой - РИА Новости, 03.07.2023
Путин проведет рабочую встречу с Памфиловой
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой, сообщил... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:37
2023-07-03T12:39
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729976006_0:336:3041:2047_1920x0_80_0_0_fb5aba64309d4467209753b151c7ad78.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня день без каких-то крупных публичных мероприятий. У него (президента - ред.) разные встречи в Кремле. Наряду с другими, будет и встреча с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Тема понятна, приближается у нас избирательная кампания, как раз об этом и пойдет речь на сегодняшней встрече. Начало ее будет открытое для СМИ", - сказал Песков.Также он рассказал, что Путин в понедельник готовится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 4 июля в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230424/vybory-1867257908.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729976006_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_439d1190ae9903106a614568ec4b07c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, шос
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ШОС
Путин проведет рабочую встречу с Памфиловой

Песков сообщил, что Путин сегодня проведет рабочую встречу с председателем ЦИК Памфиловой

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня день без каких-то крупных публичных мероприятий. У него (президента - ред.) разные встречи в Кремле. Наряду с другими, будет и встреча с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Тема понятна, приближается у нас избирательная кампания, как раз об этом и пойдет речь на сегодняшней встрече. Начало ее будет открытое для СМИ", - сказал Песков.
Также он рассказал, что Путин в понедельник готовится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 4 июля в режиме видеоконференции.
Выборы в России - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Запад хочет сорвать выборы президента в 2024 году, заявила Памфилова
24 апреля, 08:18
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала