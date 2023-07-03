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Глава Минобороны Китая встретился с главкомом ВМФ России
Глава Минобороны Китая встретился с главкомом ВМФ России - РИА Новости, 03.07.2023
Глава Минобороны Китая встретился с главкомом ВМФ России
Министр обороны Китая Ли Шанфу провел встречу c главнокомандующим Военно-морским флотом России адмиралом Николаем Евменовым, сообщило китайское военное... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:44
2023-07-03T09:44
2023-07-03T12:28
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ПЕКИН, 3 июл — РИА Новости. Министр обороны Китая Ли Шанфу провел встречу c главнокомандующим Военно-морским флотом России адмиралом Николаем Евменовым, сообщило китайское военное ведомство.Ли Шанфу напомнил, что в марте председатель КНР Си Цзиньпин совершил исторический государственный визит в Россию, во время которого лидеры двух стран наметили план дальнейшего развития отношений и сотрудничества в различных областях."Китай готов работать с Россией для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и непрерывно обогащать содержание китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", — заявил министр обороны.Евменов, со своей стороны, отметил, что Россия придает большое значение укреплению сотрудничества с китайскими вооруженными силами. "Россия готова продолжать расширять обмены между военно-морскими силами двух стран на всех уровнях, совместно организовывать важные учебные мероприятия, включая совместные морские учения и совместные патрулирования", — заявил адмирал.Россия и Китай регулярно проводят совместные патрулирования в воздухе и на море. Так, например, в прошлом году российские самолеты впервые приземлились на китайском аэродроме, а китайские — на российском.В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
https://ria.ru/20230630/aviaperevozki-1881363909.html
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китай, пекин, вмф рф, ли шанфу, россия, в мире
Китай, Пекин, ВМФ РФ, Ли Шанфу, Россия, В мире
Глава Минобороны Китая встретился с главкомом ВМФ России
Глава Минобороны Китая Ли Шанфу встретился в Пекине с главкомом ВМФ России Евменовым
ПЕКИН, 3 июл — РИА Новости.
Министр обороны Китая Ли Шанфу провел встречу c главнокомандующим Военно-морским флотом России адмиралом Николаем Евменовым, сообщило китайское военное ведомство
.
Ли Шанфу напомнил, что в марте председатель КНР Си Цзиньпин совершил исторический государственный визит в Россию, во время которого лидеры двух стран наметили план дальнейшего развития отношений и сотрудничества в различных областях.
"Китай готов работать с Россией для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и непрерывно обогащать содержание китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", — заявил министр обороны.
Евменов, со своей стороны, отметил, что Россия придает большое значение укреплению сотрудничества с китайскими вооруженными силами.
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"Россия готова продолжать расширять обмены между военно-морскими силами двух стран на всех уровнях, совместно организовывать важные учебные мероприятия, включая совместные морские учения и совместные патрулирования", — заявил адмирал.
Россия и Китай регулярно проводят совместные патрулирования в воздухе и на море. Так, например, в прошлом году российские самолеты впервые приземлились на китайском аэродроме, а китайские — на российском.
В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК
готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
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