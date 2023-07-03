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"Ему конец". В Сети отметили жалкий вид Зеленского на встрече в Одессе
"Ему конец". В Сети отметили жалкий вид Зеленского на встрече в Одессе - РИА Новости, 03.07.2023
"Ему конец". В Сети отметили жалкий вид Зеленского на встрече в Одессе
Пользователи Youtube отметили странный вид президента Украины Владимира Зеленского во время доклада командующего ВМС Алексея Неижпапы. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T00:40
2023-07-03T00:40
2023-07-03T00:40
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в мире
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МОСКВА, 3 июл — РИА новости. Пользователи Youtube отметили странный вид президента Украины Владимира Зеленского во время доклада командующего ВМС Алексея Неижпапы."У Зели такой жалкий вид, будто он вот-вот заплачет", — отметил комментатор."Каннабис притащил", — предположил пользователь."Странное видео", — прокомментировал второй."Фоновая музыка такая печальная... Видно, конец приближается для зеленого", — высказался третий."Хоть бы надувную лодку накачали для вида", — предложил юзер.Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье посетил Одесскую область, где заслушал доклад командующего ВМС страны вице-адмирала Алексея Неижпапы.
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Одесса, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Неижпапа, В мире
"Ему конец". В Сети отметили жалкий вид Зеленского на встрече в Одессе
Пользователи Youtube отметили жалкий вид Зеленского на встрече с командующим ВМФ Украины