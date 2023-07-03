https://ria.ru/20230703/volya-1881942676.html

Павел Воля приревновал Ляйсан Утяшеву в эфире ТВ-шоу

Павел Воля приревновал Ляйсан Утяшеву в эфире ТВ-шоу - РИА Новости, 03.07.2023

Павел Воля приревновал Ляйсан Утяшеву в эфире ТВ-шоу

Комик и телеведущий Павел Воля приревновал свою супругу Ляйсан Утяшеву к Давиду Манукяну. В этом он признался в эфире передачи "Шоу Воли" на ТНТ. Причиной... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T22:35

2023-07-03T22:35

2023-07-03T22:35

шоубиз

знаменитости

павел воля

ляйсан утяшева

давид манукян (dava)

тнт (телеканал)

ревность

любовь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774752818_541:0:2642:1182_1920x0_80_0_0_652ff06f4f43e967b9f3494ff3a5c358.jpg

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Комик и телеведущий Павел Воля приревновал свою супругу Ляйсан Утяшеву к Давиду Манукяну. В этом он признался в эфире передачи "Шоу Воли" на ТНТ. Причиной недовольства послужили слова спортсменки о том, что ее любимым участником на проекте "Выжить в Дубае" стал скандальный блогер и музыкант."Этот Dava (имея в виду Манукяна. — Прим. ред.), понравился он ей. Этот хрыч приходит на все съемки к Лясе и говорит: "Ляйсан, вот тебе от меня цветы". Этот хороший мальчишка скоро огребет от меня по полной", – возмутился Воля.Утяшева успокоила супруга и попросила прекратить "фонтан ревности". Она добавила, что ей понравились и другие участники "Выжить в Дубае", например, Наталья Рудова, Анна Хилькевич и Ольга Серябкина. Павел Воля и Ляйсан Утяшева считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Комик часто признается жене в любви и советует всем мужчинам последовать его примеру. Знаменитости поженились в 2012 году. Они воспитывают двоих детей: сына Роберта и дочь Софию. В СМИ неоднократно появлялись слухи о желании звездных супругов развестись, но они каждый раз опровергали их.

https://ria.ru/20230314/utyasheva-1857860358.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, павел воля, ляйсан утяшева, давид манукян (dava), тнт (телеканал), ревность, любовь, семья, отношения