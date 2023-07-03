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Павел Воля приревновал Ляйсан Утяшеву в эфире ТВ-шоу - РИА Новости, 03.07.2023
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Шоубиз
 
22:35 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/volya-1881942676.html
Павел Воля приревновал Ляйсан Утяшеву в эфире ТВ-шоу
Павел Воля приревновал Ляйсан Утяшеву в эфире ТВ-шоу - РИА Новости, 03.07.2023
Павел Воля приревновал Ляйсан Утяшеву в эфире ТВ-шоу
Комик и телеведущий Павел Воля приревновал свою супругу Ляйсан Утяшеву к Давиду Манукяну. В этом он признался в эфире передачи "Шоу Воли" на ТНТ. Причиной... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T22:35
2023-07-03T22:35
шоубиз
знаменитости
павел воля
ляйсан утяшева
давид манукян (dava)
тнт (телеканал)
ревность
любовь
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Комик и телеведущий Павел Воля приревновал свою супругу Ляйсан Утяшеву к Давиду Манукяну. В этом он признался в эфире передачи "Шоу Воли" на ТНТ. Причиной недовольства послужили слова спортсменки о том, что ее любимым участником на проекте "Выжить в Дубае" стал скандальный блогер и музыкант.&quot;Этот Dava (имея в виду Манукяна. — Прим. ред.), понравился он ей. Этот хрыч приходит на все съемки к Лясе и говорит: &quot;Ляйсан, вот тебе от меня цветы&quot;. Этот хороший мальчишка скоро огребет от меня по полной&quot;, – возмутился Воля.Утяшева успокоила супруга и попросила прекратить "фонтан ревности". Она добавила, что ей понравились и другие участники "Выжить в Дубае", например, Наталья Рудова, Анна Хилькевич и Ольга Серябкина. Павел Воля и Ляйсан Утяшева считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Комик часто признается жене в любви и советует всем мужчинам последовать его примеру. Знаменитости поженились в 2012 году. Они воспитывают двоих детей: сына Роберта и дочь Софию. В СМИ неоднократно появлялись слухи о желании звездных супругов развестись, но они каждый раз опровергали их.
https://ria.ru/20230314/utyasheva-1857860358.html
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знаменитости, павел воля, ляйсан утяшева, давид манукян (dava), тнт (телеканал), ревность, любовь, семья, отношения
Шоубиз, Знаменитости, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Давид Манукян (Dava), ТНТ (телеканал), ревность, Любовь, Семья, отношения
Павел Воля приревновал Ляйсан Утяшеву в эфире ТВ-шоу

Воле не понравилось, как Утяшева общалась с Манукяном на шоу "Выжить в Дубае"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛейсан Утяшева и Павел Воля перед началом церемонии вручения премии "GQ Super Women"
Лейсан Утяшева и Павел Воля перед началом церемонии вручения премии GQ Super Women - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Комик и телеведущий Павел Воля приревновал свою супругу Ляйсан Утяшеву к Давиду Манукяну. В этом он признался в эфире передачи "Шоу Воли" на ТНТ. Причиной недовольства послужили слова спортсменки о том, что ее любимым участником на проекте "Выжить в Дубае" стал скандальный блогер и музыкант.
«

"Этот Dava (имея в виду Манукяна. — Прим. ред.), понравился он ей. Этот хрыч приходит на все съемки к Лясе и говорит: "Ляйсан, вот тебе от меня цветы". Этот хороший мальчишка скоро огребет от меня по полной", – возмутился Воля.

Утяшева успокоила супруга и попросила прекратить "фонтан ревности". Она добавила, что ей понравились и другие участники "Выжить в Дубае", например, Наталья Рудова, Анна Хилькевич и Ольга Серябкина.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Комик часто признается жене в любви и советует всем мужчинам последовать его примеру.
Знаменитости поженились в 2012 году. Они воспитывают двоих детей: сына Роберта и дочь Софию. В СМИ неоднократно появлялись слухи о желании звездных супругов развестись, но они каждый раз опровергали их.
Телеведущий Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой на маскарадном балу Bosco Бал 2017 в Большом театре - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Счастливый в Дубае: Утяшева трогательно поздравила Волю с днем рождения
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ШоубизЗнаменитостиПавел ВоляЛяйсан УтяшеваДавид Манукян (Dava)ТНТ (телеканал)ревностьЛюбовьСемьяотношения
 
 
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