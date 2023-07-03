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Гендиректор и технический директор "ВКонтакте" покинут компанию
Гендиректор и технический директор "ВКонтакте" покинут компанию - РИА Новости, 03.07.2023
Гендиректор и технический директор "ВКонтакте" покинут компанию
Генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова и технический директор Александр Тоболь покинут компанию, следует из сообщения в соцсети. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:42
2023-07-03T15:42
2023-07-03T18:35
технологии
экономика
вконтакте
владимир кириенко
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова и технический директор Александр Тоболь покинут компанию, следует из сообщения в соцсети. "Генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом", — говорится в заявлении.Управление соцсетью с 3 июля будет осуществлять коллегиальный орган, состоящий из представителей топ-менеджмента VK и менеджмента "ВКонтакте". Они будут отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений, пояснили в компании.Как отметил гендиректор VK Владимир Кириенко, обновленный формат управления отражает то, как принимается большинство ключевых решений "ВКонтакте". По его словам, такой подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, а также создавать и улучшать сервисы для пользователей. Согласно результатам исследования Brand Analytics, которые оказались в распоряжении РИА Новости, соцсеть "ВКонтакте" сохраняет лидерство в России как по объему контента, так и по числу авторов, несмотря на их небольшое снижение с осени прошлого года.
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РИА Новости
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технологии, экономика, вконтакте, владимир кириенко
Технологии, Экономика, ВКонтакте, Владимир Кириенко
Гендиректор и технический директор "ВКонтакте" покинут компанию
Из "ВКонтакте" 3 июля уйдут гендиректор Краснова и технический директор Тоболь
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова и технический директор Александр Тоболь покинут компанию, следует из сообщения
в соцсети.
"Генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом", — говорится в заявлении.
Управление соцсетью с 3 июля будет осуществлять коллегиальный орган, состоящий из представителей топ-менеджмента VK и менеджмента "ВКонтакте". Они будут отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений, пояснили в компании.
Как отметил гендиректор VK Владимир Кириенко
, обновленный формат управления отражает то, как принимается большинство ключевых решений "ВКонтакте".
По его словам, такой подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, а также создавать и улучшать сервисы для пользователей.
Согласно результатам исследования Brand Analytics, которые оказались в распоряжении РИА Новости, соцсеть "ВКонтакте" сохраняет лидерство в России как по объему контента, так и по числу авторов, несмотря на их небольшое снижение с осени прошлого года.
Марина Краснова: аудитория "ВКонтакте" — это весь мир