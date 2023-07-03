https://ria.ru/20230703/vk-1881947066.html

Гендиректор и технический директор "ВКонтакте" покинут компанию

Гендиректор и технический директор "ВКонтакте" покинут компанию - РИА Новости, 03.07.2023

Гендиректор и технический директор "ВКонтакте" покинут компанию

Генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова и технический директор Александр Тоболь покинут компанию, следует из сообщения в соцсети. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:42

2023-07-03T15:42

2023-07-03T18:35

технологии

экономика

вконтакте

владимир кириенко

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова и технический директор Александр Тоболь покинут компанию, следует из сообщения в соцсети. "Генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом", — говорится в заявлении.Управление соцсетью с 3 июля будет осуществлять коллегиальный орган, состоящий из представителей топ-менеджмента VK и менеджмента "ВКонтакте". Они будут отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений, пояснили в компании.Как отметил гендиректор VK Владимир Кириенко, обновленный формат управления отражает то, как принимается большинство ключевых решений "ВКонтакте". По его словам, такой подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, а также создавать и улучшать сервисы для пользователей. Согласно результатам исследования Brand Analytics, которые оказались в распоряжении РИА Новости, соцсеть "ВКонтакте" сохраняет лидерство в России как по объему контента, так и по числу авторов, несмотря на их небольшое снижение с осени прошлого года.

https://ria.ru/20230618/vkontakte-1878955016.html

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технологии, экономика, вконтакте, владимир кириенко