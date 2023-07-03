Киселев рассказал, откуда получил данные по финансированию "Вагнера"
Киселев заявил, что получил данные по финансированию "Вагнера" из своих источников
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что получил данные о финансировании группы "Вагнер" из собственных источников.
«
"У меня есть свои источники информации", — сказал он в ответ на вопрос агентства. Раскрывать источники телеведущий не стал.
Накануне Киселев рассказал в эфире, что группа "Вагнер" Евгения Пригожина получила по госконтрактам не менее 858 миллиардов рублей, а холдинг "Конкорд" оказал услуг на 845 миллиардов. По словам телеведущего, "это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций".
Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эти цифры, посоветовав журналистам обратиться к Киселеву и авторам программы.
В начале прошлой недели Владимир Путин заявил, что власти намерены разобраться с заработками пригожинской компании "Конкорд", которая только за год получила от государства 80 миллиардов рублей за поставки продуктов и организацию питания для армии. Президент отметил, что само содержание "Вагнера" было на плечах государства, но выразил надежду, что в ходе этих работ никто ничего не украл или "украл поменьше".
В ночь на 24 июля бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.
Двадцать шестого июня Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил бойцам ЧВК заключить контракт с министерством обороны, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию. А на следующий день стало известно, что следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело.