https://ria.ru/20230703/vagner-1881894440.html

Киселев рассказал, откуда получил данные по финансированию "Вагнера"

Киселев рассказал, откуда получил данные по финансированию "Вагнера" - РИА Новости, 03.07.2023

Киселев рассказал, откуда получил данные по финансированию "Вагнера"

Ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что получил данные о финансировании группы "Вагнер" из... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:00

2023-07-03T13:00

2023-07-03T14:45

дмитрий киселев

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747356694_0:224:3132:1987_1920x0_80_0_0_3e76f8e14722c345988b34a32190649c.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что получил данные о финансировании группы "Вагнер" из собственных источников."У меня есть свои источники информации", — сказал он в ответ на вопрос агентства. Раскрывать источники телеведущий не стал.Накануне Киселев рассказал в эфире, что группа "Вагнер" Евгения Пригожина получила по госконтрактам не менее 858 миллиардов рублей, а холдинг "Конкорд" оказал услуг на 845 миллиардов. По словам телеведущего, "это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций".Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эти цифры, посоветовав журналистам обратиться к Киселеву и авторам программы.В начале прошлой недели Владимир Путин заявил, что власти намерены разобраться с заработками пригожинской компании "Конкорд", которая только за год получила от государства 80 миллиардов рублей за поставки продуктов и организацию питания для армии. Президент отметил, что само содержание "Вагнера" было на плечах государства, но выразил надежду, что в ходе этих работ никто ничего не украл или "украл поменьше".В ночь на 24 июля бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.Двадцать шестого июня Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил бойцам ЧВК заключить контракт с министерством обороны, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию. А на следующий день стало известно, что следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело.

https://ria.ru/20230702/vagner-1881731788.html

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий киселев, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа