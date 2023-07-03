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Киселев рассказал, откуда получил данные по финансированию "Вагнера" - РИА Новости, 03.07.2023
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13:00 03.07.2023 (обновлено: 14:45 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/vagner-1881894440.html
Киселев рассказал, откуда получил данные по финансированию "Вагнера"
Киселев рассказал, откуда получил данные по финансированию "Вагнера" - РИА Новости, 03.07.2023
Киселев рассказал, откуда получил данные по финансированию "Вагнера"
Ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что получил данные о финансировании группы "Вагнер" из... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:00
2023-07-03T14:45
дмитрий киселев
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что получил данные о финансировании группы "Вагнер" из собственных источников."У меня есть свои источники информации", — сказал он в ответ на вопрос агентства. Раскрывать источники телеведущий не стал.Накануне Киселев рассказал в эфире, что группа "Вагнер" Евгения Пригожина получила по госконтрактам не менее 858 миллиардов рублей, а холдинг "Конкорд" оказал услуг на 845 миллиардов. По словам телеведущего, "это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций".Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эти цифры, посоветовав журналистам обратиться к Киселеву и авторам программы.В начале прошлой недели Владимир Путин заявил, что власти намерены разобраться с заработками пригожинской компании "Конкорд", которая только за год получила от государства 80 миллиардов рублей за поставки продуктов и организацию питания для армии. Президент отметил, что само содержание "Вагнера" было на плечах государства, но выразил надежду, что в ходе этих работ никто ничего не украл или "украл поменьше".В ночь на 24 июля бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.Двадцать шестого июня Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил бойцам ЧВК заключить контракт с министерством обороны, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию. А на следующий день стало известно, что следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело.
https://ria.ru/20230702/vagner-1881731788.html
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
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дмитрий киселев, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа
Дмитрий Киселев, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа
Киселев рассказал, откуда получил данные по финансированию "Вагнера"

Киселев заявил, что получил данные по финансированию "Вагнера" из своих источников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий информационно-аналитической программы Вести недели Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что получил данные о финансировании группы "Вагнер" из собственных источников.
«
"У меня есть свои источники информации", — сказал он в ответ на вопрос агентства. Раскрывать источники телеведущий не стал.
Накануне Киселев рассказал в эфире, что группа "Вагнер" Евгения Пригожина получила по госконтрактам не менее 858 миллиардов рублей, а холдинг "Конкорд" оказал услуг на 845 миллиардов. По словам телеведущего, "это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций".
Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эти цифры, посоветовав журналистам обратиться к Киселеву и авторам программы.
Боец ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
"Вагнер" по госконтрактам получил 858 миллиардов рублей
2 июля, 12:06
В начале прошлой недели Владимир Путин заявил, что власти намерены разобраться с заработками пригожинской компании "Конкорд", которая только за год получила от государства 80 миллиардов рублей за поставки продуктов и организацию питания для армии. Президент отметил, что само содержание "Вагнера" было на плечах государства, но выразил надежду, что в ходе этих работ никто ничего не украл или "украл поменьше".
В ночь на 24 июля бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.
Двадцать шестого июня Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил бойцам ЧВК заключить контракт с министерством обороны, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию. А на следующий день стало известно, что следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело.
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
"Экзамен на зрелость": Россия преодолела переломный момент СВО
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Дмитрий КиселевЕвгений ПригожинПопытка вооруженного мятежа
 
 
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