https://ria.ru/20230703/uscherb-1882011971.html

В Ростове-на-Дону оценили ущерб дорожной отрасли, нанесенный ЧВК "Вагнер"

В Ростове-на-Дону оценили ущерб дорожной отрасли, нанесенный ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 03.07.2023

В Ростове-на-Дону оценили ущерб дорожной отрасли, нанесенный ЧВК "Вагнер"

Ущерб дорожно-транспортной отрасли Ростова-на-Дону, нанесенный ЧВК "Вагнер", составил около 92,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости глава администрации города РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T20:05

2023-07-03T20:05

2023-07-03T20:06

россия

ростов-на-дону

белоруссия

попытка вооруженного мятежа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

евгений пригожин

александр лукашенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Ущерб дорожно-транспортной отрасли Ростова-на-Дону, нанесенный ЧВК "Вагнер", составил около 92,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости глава администрации города Алексей Логвиненко. По его словам, в рамках обследования улично-дорожной сети города были выявлены дефекты дорожного полотна площадью 12 тысяч квадратных метров и 210 "квадратов" тротуарного покрытия. Пострадали стрелочные переводы трамвайных путей. Восстановительные дорожные работы на данный момент завершены. "По предварительным расчетам в дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 миллиона рублей. Также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники. На ее восстановление предварительно необходимо 63,7 миллиона рублей", - сказал он. Окончательная сумма восстановительных работ будет известна по окончании ремонтных работ. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230630/myatezh-1881328304.html

https://ria.ru/20230629/evropa-1880985843.html

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ростов-на-дону

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россия, ростов-на-дону, белоруссия, попытка вооруженного мятежа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, евгений пригожин, александр лукашенко, общество