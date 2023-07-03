https://ria.ru/20230703/unilever-1881989599.html

Предприятия Unilever продолжат работать в России

Предприятия Unilever продолжат работать в России - РИА Новости, 03.07.2023

Предприятия Unilever продолжат работать в России

Заводы и офисы производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever в России продолжают работать для обеспечения внутреннего рынка страны,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:15

2023-07-03T18:15

2023-07-03T18:18

россия

unilever

экономика

белоруссия

омск

технологии

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заводы и офисы производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever в России продолжают работать для обеспечения внутреннего рынка страны, рассказала РИА Новости директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Unilever в России и Белоруссии Ирина Антюшина.Ранее в понедельник украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло британскую компанию по производству продуктов и бытовой химии Unilever в перечень международных спонсоров войны из-за отказа компании уйти с российского рынка. Как утверждает нацагентство, компания пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако в течение последнего года прибыль Unilever Russia удвоилась с 56 миллионов евро в 2021 году до 108 миллионов евро в прошлом году."Как ранее заявляла штаб-квартира компании Unilever, были приостановлены инвестиции, импорт и экспорт продукции в Россию и из нее. Предприятия Unilever в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы - операционную деятельность в стране, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж. Приоритетом компании остается обеспечение высокого качества и доступности своих товаров для российских потребителей", - заявила Антюшина.В марте прошлого года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу.Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.

https://ria.ru/20230703/vtsiom-1881811789.html

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россия, unilever, экономика, белоруссия, омск, технологии