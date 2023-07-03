https://ria.ru/20230703/ukraina-1882027684.html

Новое заявление Зеленского о Крыме вызвало шок в Сети

Новое заявление Зеленского о Крыме вызвало шок в Сети - РИА Новости, 03.07.2023

Новое заявление Зеленского о Крыме вызвало шок в Сети

Пользователей Twitter возмутила очередная попытка президента Украины Владимира Зеленского предъявить претензии на Крым. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T22:56

2023-07-03T22:56

2023-07-03T22:56

в мире

украина

сша

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутила очередная попытка президента Украины Владимира Зеленского предъявить претензии на Крым.Ранее глава киевского режима заявил, что не отказывается от планов вернуть полуостров, несмотря на проблемы с контрнаступлением. "Крым никогда не будет в составе Украины", — написал один из комментаторов."Сегодня Украина без Крыма, а если это будет продолжаться, то Украина может остаться без народа", — поддержал другой. "Он втягивает НАТО, и его никто не останавливает", — отметил третий."Этот парень живет в своем воображаемом мире", - согласились в комментариях. "Он может повторить это еще тысячу раз, ничего не изменится", — поделился мнением еще один пользователь. "Пожалуйста, хватит, Зеленский. Вы же знаете, что выступаете в конфликте по доверенности США ", — заключили читатели.

https://ria.ru/20230703/ukraina-1882017732.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, нато