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Удар "Искандера" вскрыл все. Зеленскому сообщили тревожные новости - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:50 03.07.2023 (обновлено: 21:19 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/ukraina-1882017732.html
Удар "Искандера" вскрыл все. Зеленскому сообщили тревожные новости
Удар "Искандера" вскрыл все. Зеленскому сообщили тревожные новости - РИА Новости, 03.07.2023
Удар "Искандера" вскрыл все. Зеленскому сообщили тревожные новости
Удары ракетами "Искандер" по скоплению украинских военных у Антоновского моста в Херсонской области показали критическую уязвимость ВСУ, пишет американский... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T20:50
2023-07-03T21:19
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Удары ракетами "Искандер" по скоплению украинских военных у Антоновского моста в Херсонской области показали критическую уязвимость ВСУ, пишет американский портал Military Watch Magazine.&quot;Использование &quot;Искандер-М&quot; говорит о важности контроля над этим мостом. Особенную цель представляли собой именно 30 уничтоженных военных&quot;, — говорится в публикации.Авторы статьи напомнили, сославшись на сообщение Минобороны, что "Искандеры" использовались в апреле для ликвидации наемников из "Грузинского легиона", причастных к истязаниям российских военных.Об уничтожении украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, рассказало накануне военное ведомство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Удар "Искандера" вскрыл все. Зеленскому сообщили тревожные новости

MWM: удар "Искандера" по ВСУ у Антоновского моста показал критическую уязвимость Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Удары ракетами "Искандер" по скоплению украинских военных у Антоновского моста в Херсонской области показали критическую уязвимость ВСУ, пишет американский портал Military Watch Magazine.
«

"Использование "Искандер-М" говорит о важности контроля над этим мостом. Особенную цель представляли собой именно 30 уничтоженных военных", — говорится в публикации.

Авторы статьи напомнили, сославшись на сообщение Минобороны, что "Искандеры" использовались в апреле для ликвидации наемников из "Грузинского легиона", причастных к истязаниям российских военных.
Об уничтожении украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, рассказало накануне военное ведомство.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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