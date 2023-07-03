https://ria.ru/20230703/ukraina-1882017732.html

Удар "Искандера" вскрыл все. Зеленскому сообщили тревожные новости

Удар "Искандера" вскрыл все. Зеленскому сообщили тревожные новости - РИА Новости, 03.07.2023

Удар "Искандера" вскрыл все. Зеленскому сообщили тревожные новости

Удары ракетами "Искандер" по скоплению украинских военных у Антоновского моста в Херсонской области показали критическую уязвимость ВСУ, пишет американский... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T20:50

2023-07-03T20:50

2023-07-03T21:19

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Удары ракетами "Искандер" по скоплению украинских военных у Антоновского моста в Херсонской области показали критическую уязвимость ВСУ, пишет американский портал Military Watch Magazine."Использование "Искандер-М" говорит о важности контроля над этим мостом. Особенную цель представляли собой именно 30 уничтоженных военных", — говорится в публикации.Авторы статьи напомнили, сославшись на сообщение Минобороны, что "Искандеры" использовались в апреле для ликвидации наемников из "Грузинского легиона", причастных к истязаниям российских военных.Об уничтожении украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, рассказало накануне военное ведомство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230703/ukraina-1881975297.html

херсонская область

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в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины