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Удар "Искандера" вскрыл все. Зеленскому сообщили тревожные новости
Удар "Искандера" вскрыл все. Зеленскому сообщили тревожные новости - РИА Новости, 03.07.2023
Удар "Искандера" вскрыл все. Зеленскому сообщили тревожные новости
Удары ракетами "Искандер" по скоплению украинских военных у Антоновского моста в Херсонской области показали критическую уязвимость ВСУ, пишет американский... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T20:50
2023-07-03T20:50
2023-07-03T21:19
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Удары ракетами "Искандер" по скоплению украинских военных у Антоновского моста в Херсонской области показали критическую уязвимость ВСУ, пишет американский портал Military Watch Magazine."Использование "Искандер-М" говорит о важности контроля над этим мостом. Особенную цель представляли собой именно 30 уничтоженных военных", — говорится в публикации.Авторы статьи напомнили, сославшись на сообщение Минобороны, что "Искандеры" использовались в апреле для ликвидации наемников из "Грузинского легиона", причастных к истязаниям российских военных.Об уничтожении украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, рассказало накануне военное ведомство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230703/ukraina-1881975297.html
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в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Удар "Искандера" вскрыл все. Зеленскому сообщили тревожные новости
MWM: удар "Искандера" по ВСУ у Антоновского моста показал критическую уязвимость Украины