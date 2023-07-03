https://ria.ru/20230703/ukraina-1881875270.html

В России объявили в розыск владельца украинского алкогольного холдинга

В России объявили в розыск владельца украинского алкогольного холдинга - РИА Новости, 03.07.2023

В России объявили в розыск владельца украинского алкогольного холдинга

В России объявили в розыск владельца алкогольного холдинга Global Spirits, украинского бизнесмена Евгения Черняка, обвиняемого в финансировании террористической РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:07

2023-07-03T12:07

2023-07-03T15:01

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В России объявили в розыск владельца алкогольного холдинга Global Spirits, украинского бизнесмена Евгения Черняка, обвиняемого в финансировании террористической деятельности ВСУ, следует из релиза Следственного комитета.Global Spirits называет себя одним из крупнейших в Европе алкогольных холдингов, центральные активы – Хортицкий ликеро-водочный и Одесский коньячный заводы. Среди брендов – водки "Хортиця", "Мороша", "Первак". На фоне СВО, как писал Forbes, Global Spirits отозвал лицензию на производство алкоголя на российских предприятиях, с которыми существовала соответствующая договоренность. Затем, по данным "Коммерсанта", у заводов сменился владелец. "Следственным управлением по Центральному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении крупного украинского предпринимателя Евгения Черняка", - говорится в релизе Следственного комитета. По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года Черняк и "иные лица" организовали перечисление военнослужащим ВСУ и "иных украинских вооруженных формирований" более 500 миллионов рублей "для осуществления террористической деятельности в России". Кроме того, полагает следствие, в июне 2023 года Черняк приобрел и поставил военнослужащим ВФУ "товары, предназначенные для ведения боевых действий", стоимостью свыше 90 миллионов рублей. К преступлению, по данным следствия, причастны двое доверенных лиц коммерсанта - сейчас они задержаны. Им предъявлено обвинение по статьям "Дача взятки" и "Посредничество во взятке", но фабула этого преступления пока не раскрывается. МВД России отмечает, что подозреваемые – "владелец международного холдинга – производителя алкогольной продукции, также другие учредители и руководители этой компании". Имена в пресс-релизе не раскрываются. "Евгений Черняк объявлен в розыск, проводятся следственные действия, направленные на установление его местонахождения и задержание. <…> Проведено более 10 обысков на территории Москвы, Московской области и других регионов. Изъяты печати различных коммерческих организаций, электронные носители и технические средства", - отмечает СК РФ. В ближайшее время, указывает СК РФ, будет рассмотрен вопрос об аресте долей организаций, "входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк" (прямо не указано, но речь о Global Spirits).

https://ria.ru/20230531/rozysk-1875227048.html

https://ria.ru/20230626/arest-1880416859.html

https://ria.ru/20221217/vsu-1839143378.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр