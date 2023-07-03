https://ria.ru/20230703/ukraina-1881510134.html

У Зеленского признали поражение. Такого от главы Украины не ждали

У Зеленского признали поражение. Такого от главы Украины не ждали - РИА Новости, 03.07.2023

У Зеленского признали поражение. Такого от главы Украины не ждали

Владимир Зеленский передумал избавляться от Виталия Кличко. Хотя месяц назад он обещал мэру Киева "нокаут", экс-чемпион мира по боксу даже не пошатнулся. Как... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:00

2023-07-03T08:00

2023-07-03T08:03

украина

владимир зеленский

германия

киев

виталий кличко

петр порошенко

политика

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Владимир Зеленский передумал избавляться от Виталия Кличко. Хотя месяц назад он обещал мэру Киева "нокаут", экс-чемпион мира по боксу даже не пошатнулся. Как президент Украины переживет провал своего наступления на местное самоуправление — в материале РИА Новости.Предпоследнее предупреждениеПоводом для июньской атаки на Кличко послужила трагическая гибель нескольких человек во время воздушной тревоги. Они хотели спрятаться в подвале поликлиники, но сторож закрыл дверь на ключ. Всю ответственность за случившееся Зеленский пытался возложить на Кличко. Таким образом он добивался его отставки с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Тот отвечал, что вина и на руководстве страны. В частности, подготовка бомбоубежищ — в ведении президентской, а не городской вертикали власти. Тем не менее, как сказал Кличко, команда Зеленского не только ничего не сделала, но и попыталась парализовать работу мэрии."Мы уже победили? Нет других вызовов, главная проблема — Кличко?! Или кому-то снова чешется взять под контроль столицу. Но ведь заложниками политической борьбы вы делаете киевлян. Ибо разрушаете и самоуправление в столице, и систему жизнеобеспечения города, создавая хаос в условиях военного времени!" — возмущался глава Киева.В конце июня состоялось заседание СНБО по этому вопросу. Однако там мэру всего лишь вынесли выговор. Об отставке никто не упомянул, хотя СМИ уже обсуждали вероятных преемников: экс-глава Луганской области Сергей Гайдай, бывший замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, глава Николаевской области Виталий Ким и другие. По слухам, Ким даже успел согласиться на перевод, хотя публично все отрицал.Издание "Страна.ua" утверждает, что увольнению Кличко помешали его западные партнеры. "Сигнал был совершенно однозначный — нельзя уничтожать местное самоуправление. Офис президента, несмотря на все желание, не мог этот сигнал игнорировать", — сказал источник портала.Второй фронтПользуясь военным положением, Зеленский с конца 2022-го пытается подмять под себя региональные власти. Он отстранил мэра Чернигова Владислава Атрошенко под предлогом того, что его жена на служебной машине выезжала за границу. Главу Полтавы Александра Мамая приговорили к пяти годам условного заключения за махинации с трудоустройством его слуг в муниципальные учреждения. Мэра Харькова Игоря Терехова несколько раз штрафовали за использование русского языка. У начальника штаба обороны Днепропетровска Геннадия Корбана отобрали украинский паспорт, потому что он еще и гражданин Израиля. Мэр Одессы Игорь Труханов находится под следствием по делу о коррупции.С Кличко Зеленский борется давно — он видит в нем потенциального конкурента на выборах. Мэр Киева — второй по популярности политик на Украине после президента (57,9% и 84,9% соответственно), свидетельствует мартовский опрос Центра Разумкова. Кроме того, социологи отмечают, что у Кличко и Зеленского во многом общий электорат.При этом, по данным украинских СМИ, бывший глава государства Петр Порошенко вместе со своей партией "Европейская солидарность" готов помочь Кличко и его "Украинскому демократическому альянсу за реформы" (УДАР) победить на президентских и парламентских выборах. В Киевсовете они уже голосуют в тандеме. Украинский политолог Вадим Карасев в интервью местным медиа также не исключил, что Запад поддержит Кличко в качестве альтернативы Зеленскому. Сам мэр Киева до СВО не скрывал претензий на лидерство в объединенной оппозиции.Боевая ничьяРуководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник полагает, что данный раунд противостояния Зеленского и Кличко завершился ничьей. Причем главная ошибка президента заключалась в том, что он явно замахнулся на свержение мэра, но не довел дело до конца. "Это оставило противоречивое впечатление, — признался эксперт журналистам. — Впрочем, Кличко в своих обвинениях тоже не мог зайти далеко: для западных партнеров Зеленский остается "рок-звездой", да и в стране у него по-прежнему высокая поддержка".Вместе с тем политолог Александр Дудчак в комментарии для РИА Новости указал, что Зеленский остается человеком-функцией. Да, на Западе ему уделяют очень много внимания, но он так и не обзавелся там серьезными личными связями. "При необходимости его можно заменить в любой момент. Представители правящей элиты Германии хотели видеть Кличко президентом Украины еще в 2014-м, но он решил поддержать Порошенко. Нельзя исключать, что ему снова предложат возглавить государство", — рассуждает Дудчак.Эксперты не сомневаются, что конфликт продолжится, в том числе, в публичном пространстве. Нынешний провал только подстегнет Зеленского, а Кличко выгодно критиковать главу государства, чтобы после завершения боевых действий попытать счастья на выборах.

https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html

https://ria.ru/20230608/ukraina-1876685766.html

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