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Зеленский заявил, что у Украины нет секретов от ЦРУ - РИА Новости, 03.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/tsru-1881908564.html
Зеленский заявил, что у Украины нет секретов от ЦРУ
Зеленский заявил, что у Украины нет секретов от ЦРУ - РИА Новости, 03.07.2023
Зеленский заявил, что у Украины нет секретов от ЦРУ
У Киева нет секретов от ЦРУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:38
2023-07-03T13:38
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
ситуация в днр и лнр
сша
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. У Киева нет секретов от ЦРУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN. "У нас нет никаких секретов от ЦРУ, поскольку у нас хорошие отношения. Наши разведслужбы общаются другом с другом", - рассказал Зеленский. Он также отметил, что у него "хорошие отношения" и с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Глава ЦРУ неоднократно ездил в Киев после начала российской военной операции. В субботу газета Washington Post сообщила, что директор ЦРУ США Уильям Бернс и Владимир Зеленский провели тайную встречу, в ходе которой обсудили планы Киева вернуть контроль над утраченными территориями. Среди прочего, по данным газеты, украинские военные представили Бернсу план вернуть значительную часть территорий к осени, разместить артиллерию и ракетные системы на границе с Крымом, после чего начать переговоры с Москвой. Крым стал субъектом РФ в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230701/tsru-1881596109.html
https://ria.ru/20230611/plany-1877546899.html
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украина, владимир зеленский, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), в мире, ситуация в днр и лнр, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР, США
Зеленский заявил, что у Украины нет секретов от ЦРУ

Зеленский заявил, что Украина ничего не скрывает от ЦРУ благодаря хорошим отношениям

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. У Киева нет секретов от ЦРУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.
"У нас нет никаких секретов от ЦРУ, поскольку у нас хорошие отношения. Наши разведслужбы общаются другом с другом", - рассказал Зеленский. Он также отметил, что у него "хорошие отношения" и с главой ЦРУ Уильямом Бернсом.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Киев передал директору ЦРУ план начала переговоров с Россией, пишут СМИ
1 июля, 03:12
Глава ЦРУ неоднократно ездил в Киев после начала российской военной операции. В субботу газета Washington Post сообщила, что директор ЦРУ США Уильям Бернс и Владимир Зеленский провели тайную встречу, в ходе которой обсудили планы Киева вернуть контроль над утраченными территориями. Среди прочего, по данным газеты, украинские военные представили Бернсу план вернуть значительную часть территорий к осени, разместить артиллерию и ракетные системы на границе с Крымом, после чего начать переговоры с Москвой.
Крым стал субъектом РФ в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Ветеран ЦРУ раскрыл, как Вашингтон планирует подставить Зеленского
11 июня, 19:07
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В миреСитуация в ДНР и ЛНРСША
 
 
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