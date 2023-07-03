https://ria.ru/20230703/traur-1881868877.html

В Молдавии 4 июля объявили днем траура в память о погибших в аэропорту

В Молдавии 4 июля объявили днем траура в память о погибших в аэропорту - РИА Новости, 03.07.2023

В Молдавии 4 июля объявили днем траура в память о погибших в аэропорту

Президент Молдавии Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура в память о погибших пограничнике и сотруднике службы безопасности в аэропорту Кишинева,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:33

2023-07-03T11:33

2023-07-03T11:33

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майя санду

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КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура в память о погибших пограничнике и сотруднике службы безопасности в аэропорту Кишинева, следует из сообщения, опубликованного на сайте аппарата президента В пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Прокуратура Таджикистана сообщила в субботу, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. Мужчина тяжело ранен, он находится без сознания. "В память о Сергее Мунтяне и Игоре Чиофу, жертв трагического инцидента, произошедшего в Кишиневском международном аэропорту 30 июня 2023 года, и в знак глубокого сострадания и солидарности с семьями, родственниками и близкими друзьями погибших, президент Республики Молдова Майя Санду подписала указ об объявлении 4 июля 2023 года днем национального траура", - говорится в сообщении. Уточняется, что в этот день во всех населенных пунктах страны, а также в дипломатических и консульских представительствах республики за рубежом будут приспущены государственные флаги. В 12.00 память погибших почтят минутой молчания. "Органам государственной власти, предприятиям и организациям рекомендуется отказаться от массовых развлекательных мероприятий, а органам массовой информации учитывать специфику 4 июля при редактировании публикаций и формировании программ", - сказано в сообщении. Санду также подписала указ о посмертном награждении медалью "За боевые заслуги" подполковника запаса Службы государственной охраны Игоря Чиофу и заместителя начальника пограничной полиции МВД Сергея Мунтяну.

https://ria.ru/20230701/strelba-1881643727.html

https://ria.ru/20230701/kishinev-1881642247.html

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду