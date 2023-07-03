https://ria.ru/20230703/tranzit-1881481117.html

"Последнее слово": Украина с Европой приготовились остаться без газа

"Последнее слово": Украина с Европой приготовились остаться без газа - РИА Новости, 03.07.2023

"Последнее слово": Украина с Европой приготовились остаться без газа

Транзит российского голубого топлива через Украину под большим вопросом. Через полтора года один из немногих уцелевших маршрутов в Европу, скорее всего,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:00

2023-07-03T08:00

2023-07-03T08:03

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Транзит российского голубого топлива через Украину под большим вопросом. Через полтора года один из немногих уцелевших маршрутов в Европу, скорее всего, закроется. А, например, для Австрии это половина всего импорта, для Словакии — почти весь. В сложившейся ситуации достичь соглашения непросто. Последнее слово, разумеется, за Россией.Шансы невеликиО том, что Киев готов прекратить транзит российского газа в ЕС, изданию Financial Times сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.По его словам, шансы на продление контракта, подписанного в 2019-м на пять лет, невелики. "Я действительно не могу представить, как такое возможно", — признался он. Украинскую газотранспортную систему уже к этому готовят.Экс-глава австрийской OMV Герхард Ройс после разговора с замминистра энергетики Украины сообщил, что вопрос, в общем-то, решен: Киев откажется от транзита.Плотно сидятПо контракту "Газпром" гарантирует прокачку 40 миллиардов кубометров в год.Украинский трубопровод — один из двух уцелевших маршрутов из России в Европу. Второй — турецкий TurkStream.Сейчас на российский газ, идущий через Украину, приходится пять процентов европейского импорта."Потеря вроде бы невелика. Но это только на первый взгляд. Так, по данным энергетической консалтинговой компании ICIS, в мае украинский транзит обеспечил около половины газового импорта Австрии, и 95% — Словакии.Евросоюз оказался в непростой ситуации."С одной стороны, Брюссель переключается на альтернативных поставщиков (причем доля российского газа в структуре импорта по-прежнему велика — порядка 30%). С другой — от транзита через Украину сильно зависят Австрия и Словакия. В обход можно лишь через "Турецкий" и "Голубой" потоки. Либо восстанавливать оба "Северных". Или увеличивать закупки СПГ на глобальном рынке", — рассуждает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт."Турецкий поток" поможет только Южной и Юго-Восточной Европе. Как с остальными регионами — непонятно, добавляет Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир".Проблемы для ГерманииВ любом случае выпадающие объемы надо замещать. И это бремя ляжет, как всегда, на крупнейшую экономику ЕС.Правила распределения газа (Европейская энергетическая солидарность) в случае его нехватки предполагают, что Германия поделится с нуждающимся. Но это грозит дефицитом на внутреннем рынке.Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупреждает: пострадает немецкая промышленность, производственные мощности сократятся. Так недолго и экономического лидерства лишиться.Плата за транзитКиев, в свою очередь, недосчитается очень крупной суммы."Оплата транзита — одна из наиболее значимых доходных статей украинского бюджета", — отмечает Евгений Шатов, управляющий партнер Сapital Lab.В мае 2022-го Украина перестала прокачивать газ через одну из двух газоизмерительных станций, поскольку этот маршрут проходил через ЛНР. В результате поставки сократились с 92-99 миллионов кубометров в сутки до 41-43 миллионов.Решение за РоссиейПродление или отказ от транзита зависит от трех сторон — России, Украины и Европейского союза. Часть стран ЕС, безусловно, окажут на Киев давление, и полностью прекратить прокачку Украина вряд ли решится, считает Шатов.Но условия могут стать менее выгодными как для "Газпрома", так и для ЕС. Да и объемы неизбежно сократятся. "Вполне вероятно, что с 2025-го Россия и Украина перейдут на аукционные механизмы транзита газа", — предполагает аналитик.Последнее слово, разумеется, за Кремлем."А тут многое зависит от специальной военной операции, поведения Европейского союза и перспектив сбыта в Китай", — указывает Леонид Хазанов.Пока же все идет к прекращению транзита.

https://ria.ru/20230428/gaz-1868394433.html

https://ria.ru/20230210/gaz-1851096795.html

https://ria.ru/20230629/inflyatsiya-1881183434.html

https://ria.ru/20230625/gaz-1880276756.html

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Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, украина, россия, европа, роберт хабек, газпром, евросоюз, omv, северный поток, турецкий поток, ситуация с контрактами на транзит российского газа через украину