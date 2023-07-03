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В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии - РИА Новости, 03.07.2023
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15:54 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/transport-1881950267.html
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии - РИА Новости, 03.07.2023
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
Депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) считает, что следует использовать транспорт, изъятый в рамках уголовных дел, и стоящий на штраф-стоянках более года, для... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:54
2023-07-03T15:54
султан хамзаев
госдума рф
безопасность
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) считает, что следует использовать транспорт, изъятый в рамках уголовных дел, и стоящий на штраф-стоянках более года, для нужд армии. "Считаю, что любой арестованный транспорт, изъятый в рамках различных уголовных дел, который стоит на штраф-стоянках больше года, должен подлежать возможности использования для нужд Вооруженных сил и армии", - сказал Хамзаев РИА Новости. По его мнению, такая норма должна быть законодательно урегулирована на федеральном уровне. Хамзаев добавил, что необходимо проработать и вопрос передачи конфискованного транспорта с карьеров – самосвалов, экскаваторов.
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султан хамзаев, госдума рф, безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Султан Хамзаев, Госдума РФ, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии

Депутат Хамзаев предложил использовать изъятый по уголовным делам транспорт для нужд армии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) считает, что следует использовать транспорт, изъятый в рамках уголовных дел, и стоящий на штраф-стоянках более года, для нужд армии.
"Считаю, что любой арестованный транспорт, изъятый в рамках различных уголовных дел, который стоит на штраф-стоянках больше года, должен подлежать возможности использования для нужд Вооруженных сил и армии", - сказал Хамзаев РИА Новости.
По его мнению, такая норма должна быть законодательно урегулирована на федеральном уровне. Хамзаев добавил, что необходимо проработать и вопрос передачи конфискованного транспорта с карьеров – самосвалов, экскаваторов.
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Султан ХамзаевГосдума РФБезопасностьВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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