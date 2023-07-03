https://ria.ru/20230703/transport-1881950267.html

В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии

В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии - РИА Новости, 03.07.2023

В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии

Депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) считает, что следует использовать транспорт, изъятый в рамках уголовных дел, и стоящий на штраф-стоянках более года, для... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:54

2023-07-03T15:54

2023-07-03T15:54

султан хамзаев

госдума рф

безопасность

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) считает, что следует использовать транспорт, изъятый в рамках уголовных дел, и стоящий на штраф-стоянках более года, для нужд армии. "Считаю, что любой арестованный транспорт, изъятый в рамках различных уголовных дел, который стоит на штраф-стоянках больше года, должен подлежать возможности использования для нужд Вооруженных сил и армии", - сказал Хамзаев РИА Новости. По его мнению, такая норма должна быть законодательно урегулирована на федеральном уровне. Хамзаев добавил, что необходимо проработать и вопрос передачи конфискованного транспорта с карьеров – самосвалов, экскаваторов.

https://ria.ru/20230703/lodki-1881923032.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

султан хамзаев, госдума рф, безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр