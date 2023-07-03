Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань
МИД Тайваня: на остров с пятидневным визитом прибыла делегация конгрессменов США
© AP Photo / Chiang Ying-yingЦеремония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе. Архивное фото
ПЕКИН, 3 июл — РИА Новости. Американские конгрессмены от Республиканской партии приехали на Тайвань с пятидневным визитом, сообщило внешнеполитическое ведомство острова.
Визит делегации членов Республиканского исследовательского комитета палаты представителей США во главе с Кевином Херном продлится с 3 по 7 июля.
Американские законодатели встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, руководителем внешнеполитического ведомства Джозефом У и другими тайваньскими чиновниками. Они также посетят некоторые аналитические центры, где обсудят вопросы, касающиеся отношений Тайбэя и Вашингтона.
Как заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Китай сделает все возможное, чтобы мирно воссоединиться с Тайванем, но не позволит никому отделять Тайвань от родины. Дипломат призвал США прекратить манипулировать тайваньским вопросом. Он отметил, что политика Китая в сфере обороны всегда была оборонительной.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года после визита на остров Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил визит, увидев в нем поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.