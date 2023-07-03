https://ria.ru/20230703/tayvan-1881835178.html

Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань

Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань - РИА Новости, 03.07.2023

Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань

Американские конгрессмены от Республиканской партии приехали на Тайвань с пятидневным визитом, сообщило внешнеполитическое ведомство острова. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T09:52

2023-07-03T09:52

2023-07-03T12:05

в мире

сша

тайвань

тайбэй

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цай инвэнь

конгресс сша

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ПЕКИН, 3 июл — РИА Новости. Американские конгрессмены от Республиканской партии приехали на Тайвань с пятидневным визитом, сообщило внешнеполитическое ведомство острова. Визит делегации членов Республиканского исследовательского комитета палаты представителей США во главе с Кевином Херном продлится с 3 по 7 июля.Американские законодатели встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, руководителем внешнеполитического ведомства Джозефом У и другими тайваньскими чиновниками. Они также посетят некоторые аналитические центры, где обсудят вопросы, касающиеся отношений Тайбэя и Вашингтона. Как заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Китай сделает все возможное, чтобы мирно воссоединиться с Тайванем, но не позволит никому отделять Тайвань от родины. Дипломат призвал США прекратить манипулировать тайваньским вопросом. Он отметил, что политика Китая в сфере обороны всегда была оборонительной.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года после визита на остров Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил визит, увидев в нем поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230630/kitay-1881379480.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, тайвань, тайбэй, нэнси пелоси, цай инвэнь, конгресс сша