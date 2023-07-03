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Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань - РИА Новости, 03.07.2023
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09:52 03.07.2023 (обновлено: 12:05 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/tayvan-1881835178.html
Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань
Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань - РИА Новости, 03.07.2023
Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань
Американские конгрессмены от Республиканской партии приехали на Тайвань с пятидневным визитом, сообщило внешнеполитическое ведомство острова. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:52
2023-07-03T12:05
в мире
сша
тайвань
тайбэй
нэнси пелоси
цай инвэнь
конгресс сша
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ПЕКИН, 3 июл — РИА Новости. Американские конгрессмены от Республиканской партии приехали на Тайвань с пятидневным визитом, сообщило внешнеполитическое ведомство острова. Визит делегации членов Республиканского исследовательского комитета палаты представителей США во главе с Кевином Херном продлится с 3 по 7 июля.Американские законодатели встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, руководителем внешнеполитического ведомства Джозефом У и другими тайваньскими чиновниками. Они также посетят некоторые аналитические центры, где обсудят вопросы, касающиеся отношений Тайбэя и Вашингтона. Как заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Китай сделает все возможное, чтобы мирно воссоединиться с Тайванем, но не позволит никому отделять Тайвань от родины. Дипломат призвал США прекратить манипулировать тайваньским вопросом. Он отметил, что политика Китая в сфере обороны всегда была оборонительной.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года после визита на остров Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил визит, увидев в нем поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230630/kitay-1881379480.html
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в мире, сша, тайвань, тайбэй, нэнси пелоси, цай инвэнь, конгресс сша
В мире, США, Тайвань, Тайбэй, Нэнси Пелоси, Цай Инвэнь, Конгресс США
Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань

МИД Тайваня: на остров с пятидневным визитом прибыла делегация конгрессменов США

© AP Photo / Chiang Ying-yingЦеремония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 июл — РИА Новости. Американские конгрессмены от Республиканской партии приехали на Тайвань с пятидневным визитом, сообщило внешнеполитическое ведомство острова.
Визит делегации членов Республиканского исследовательского комитета палаты представителей США во главе с Кевином Херном продлится с 3 по 7 июля.
Американские законодатели встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, руководителем внешнеполитического ведомства Джозефом У и другими тайваньскими чиновниками. Они также посетят некоторые аналитические центры, где обсудят вопросы, касающиеся отношений Тайбэя и Вашингтона.
Как заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Китай сделает все возможное, чтобы мирно воссоединиться с Тайванем, но не позволит никому отделять Тайвань от родины. Дипломат призвал США прекратить манипулировать тайваньским вопросом. Он отметил, что политика Китая в сфере обороны всегда была оборонительной.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе прошлого года после визита на остров Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил визит, увидев в нем поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В МИД Китая призвали США прекратить вооружать Тайвань
30 июня, 10:50
 
В миреСШАТайваньТайбэйНэнси ПелосиЦай ИнвэньКонгресс США
 
 
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