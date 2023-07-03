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Танкисты применили новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении
Танкисты применили новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 03.07.2023
Танкисты применили новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении
Танковые экипажи Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и технику украинских войск на Краснолиманском направлении, используя новый тактический... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T05:03
2023-07-03T05:03
2023-07-03T08:23
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центральный военный округ
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безопасность
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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Танковые экипажи Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и технику украинских войск на Краснолиманском направлении, используя новый тактический прием, сообщили РИА Новости в Минобороны. "На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90А ЦВО нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, применив управляемые снаряды. Используя рельеф местности, танкисты на боевых машинах выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела. Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени", — пояснили в ведомстве. По словам собеседника агентства, операторы-наводчики первым выстрелом из 125-миллиметрового орудия управляемым боеприпасом вывели из строя легкобронированную технику. Далее осколочными и фугасными снарядами произвели разгром опорного пункта и личного состава ВСУ. "Сегодня поражали опорный пункт противника, станцию РЭБ и наблюдательный пункт <…> Одну цель "отработали" с первого выстрела, вторую — со второго выстрела", — рассказал заместитель командира батальона с позывным "Горыныч".В воскресенье Минобороны сообщило, что за сутки российские военные отразили три атаки ВСУ на этом направлении, уничтожив 95 украинских солдат и семь единиц техники.
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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, т-90а, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Т-90А, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Танкисты применили новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: танкисты ЦВО применили новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Танковые экипажи Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и технику украинских войск на Краснолиманском направлении, используя новый тактический прием, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90А ЦВО нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, применив управляемые снаряды. Используя рельеф местности, танкисты на боевых машинах выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела. Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени", — пояснили в ведомстве.
По словам собеседника агентства, операторы-наводчики первым выстрелом из 125-миллиметрового орудия управляемым боеприпасом вывели из строя легкобронированную технику. Далее осколочными и фугасными снарядами произвели разгром опорного пункта и личного состава ВСУ
.
"Сегодня поражали опорный пункт противника, станцию РЭБ и наблюдательный пункт <…> Одну цель "отработали" с первого выстрела, вторую — со второго выстрела", — рассказал заместитель командира батальона с позывным "Горыныч".
В воскресенье Минобороны сообщило, что за сутки российские военные отразили три атаки ВСУ на этом направлении, уничтожив 95 украинских солдат и семь единиц техники.
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