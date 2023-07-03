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СМИ: ЕС рассматривает подключение "дочки" Россельхозбанка к SWIFT - РИА Новости, 03.07.2023
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08:15 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/swift-1881815994.html
СМИ: ЕС рассматривает подключение "дочки" Россельхозбанка к SWIFT
СМИ: ЕС рассматривает подключение "дочки" Россельхозбанка к SWIFT - РИА Новости, 03.07.2023
СМИ: ЕС рассматривает подключение "дочки" Россельхозбанка к SWIFT
ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе Swift, для расчетов по операциям, РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T08:15
2023-07-03T08:15
экономика
россельхозбанк
swift
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе Swift, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, для сохранения зерновой сделки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. "План, который был предложен Москвой... позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна... Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями Swift, которая была закрыта для крупнейших российских банков", - пишет издание. По словам источников, этот вариант сохранения зерновой сделки воспринимается ее сторонниками как "наименее худший". Издание подчеркивает, что ЕС изо всех сил пытался согласовать меры по ослаблению санкций в отношении конкретных российских компаний или разрешению им экспортировать определенные товары в страны третьего мира. Источники отмечают, что официальные лица ЕС оценивают инициативу на предмет ее законности и осуществимости. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
https://ria.ru/20230702/sdelka-1881790769.html
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экономика, россельхозбанк, swift, евросоюз, в мире
Экономика, Россельхозбанк, SWIFT, Евросоюз, В мире
СМИ: ЕС рассматривает подключение "дочки" Россельхозбанка к SWIFT

FT: ЕС рассматривает подключение "дочки" Россельхозбанка к SWIFT для платежей по зерну

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе Swift, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, для сохранения зерновой сделки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
«
"План, который был предложен Москвой... позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна... Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями Swift, которая была закрыта для крупнейших российских банков", - пишет издание.
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Медведев призвал расторгнуть зерновую сделку
Вчера, 22:13
По словам источников, этот вариант сохранения зерновой сделки воспринимается ее сторонниками как "наименее худший". Издание подчеркивает, что ЕС изо всех сил пытался согласовать меры по ослаблению санкций в отношении конкретных российских компаний или разрешению им экспортировать определенные товары в страны третьего мира.
Источники отмечают, что официальные лица ЕС оценивают инициативу на предмет ее законности и осуществимости.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
Лавров о продлении зерновой сделки - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки
30 июня, 11:32
 
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