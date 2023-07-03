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Судан и Россия обсуждают добычу золота и редкоземельных металлов - РИА Новости, 03.07.2023
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07:43 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/sudan-1881814643.html
Судан и Россия обсуждают добычу золота и редкоземельных металлов
Судан и Россия обсуждают добычу золота и редкоземельных металлов - РИА Новости, 03.07.2023
Судан и Россия обсуждают добычу золота и редкоземельных металлов
Россия и Судан ведут диалог о совместных предприятиях по добыче золота и редкоземельных металлов, в проектах возможно участие и других стран, заявил РИА Новости РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T07:43
2023-07-03T07:43
судан
россия
москва
сергей горьков
росгеология
газпромбанк
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия и Судан ведут диалог о совместных предприятиях по добыче золота и редкоземельных металлов, в проектах возможно участие и других стран, заявил РИА Новости заместитель председателя переходного суверенного совета Судана Малик Агар. "Речь идет о совместных предприятиях, и они (переговоры - ред.) продолжаются. И участвуют в них не только Судан и Россия, но и другие государства. Может быть, война и повлияла каким-то образом, но переговоры идут", - сказал Агар, отвечая на вопрос о диалоге Хартума и Москвы по соглашениям в сфере разведки и добычи золота и редкоземельных металлов, используемых в высокотехнологичной промышленности. Ранее, в марте 2023 года, посол Судана в Москве Мохаммед Сиррадж заявлял, что сотрудничество в сфере разведки и добычи полезных ископаемых это сфера, где Судан мог бы привлекать инвестиции из России. Он также предполагал, что сотрудничество в этой сфере будет расширяться с учетом ряда соглашений, находящихся в обсуждении между Москвой и Хартумом. В сентябре 2021 года "Росгеология" подписала контракт с Суданом по созданию геологической карты и поиску золота, сообщал директор компании Сергей Горьков. Уже после начала конфликта, в мае 2023 года, Горьков заявлял, что "Росгеология" продолжает работы в стране, несмотря на сложную политическую ситуацию. В Судане работает ряд российских компаний из сферы геологии и недропользования, в том числе в золотодобывающей отрасли это "ГПБ Глобал Ресорсиз" (проект "Куш", где добыча составляет около 1,5 тонны золота в год), "М-Инвест" и "Русдрагмед". Добыча золота в Судане это одна из крупнейших отраслей, вместе с нефтедобычей и сельским хозяйством приносящая около 70% бюджетных поступлений.
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судан, россия, москва, сергей горьков, росгеология, газпромбанк, в мире
Судан, Россия, Москва, Сергей Горьков, Росгеология, Газпромбанк, В мире
Судан и Россия обсуждают добычу золота и редкоземельных металлов

Зампред переходного совета: Судан и Россия обсуждают добычу редкоземельных металлов

© РИА Новости / Денис Малков Флаг Судана
Флаг Судана - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Денис Малков
Флаг Судана. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия и Судан ведут диалог о совместных предприятиях по добыче золота и редкоземельных металлов, в проектах возможно участие и других стран, заявил РИА Новости заместитель председателя переходного суверенного совета Судана Малик Агар.
«
"Речь идет о совместных предприятиях, и они (переговоры - ред.) продолжаются. И участвуют в них не только Судан и Россия, но и другие государства. Может быть, война и повлияла каким-то образом, но переговоры идут", - сказал Агар, отвечая на вопрос о диалоге Хартума и Москвы по соглашениям в сфере разведки и добычи золота и редкоземельных металлов, используемых в высокотехнологичной промышленности.
Ранее, в марте 2023 года, посол Судана в Москве Мохаммед Сиррадж заявлял, что сотрудничество в сфере разведки и добычи полезных ископаемых это сфера, где Судан мог бы привлекать инвестиции из России. Он также предполагал, что сотрудничество в этой сфере будет расширяться с учетом ряда соглашений, находящихся в обсуждении между Москвой и Хартумом.
В сентябре 2021 года "Росгеология" подписала контракт с Суданом по созданию геологической карты и поиску золота, сообщал директор компании Сергей Горьков. Уже после начала конфликта, в мае 2023 года, Горьков заявлял, что "Росгеология" продолжает работы в стране, несмотря на сложную политическую ситуацию.
В Судане работает ряд российских компаний из сферы геологии и недропользования, в том числе в золотодобывающей отрасли это "ГПБ Глобал Ресорсиз" (проект "Куш", где добыча составляет около 1,5 тонны золота в год), "М-Инвест" и "Русдрагмед". Добыча золота в Судане это одна из крупнейших отраслей, вместе с нефтедобычей и сельским хозяйством приносящая около 70% бюджетных поступлений.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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СуданРоссияМоскваСергей ГорьковРосгеологияГазпромбанкВ мире
 
 
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