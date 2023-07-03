https://ria.ru/20230703/sud-1881870682.html

На Украине будут судить экс-главу крымского управления СБУ

На Украине будут судить экс-главу крымского управления СБУ - РИА Новости, 03.07.2023

На Украине будут судить экс-главу крымского управления СБУ

Служба безопасности Украины заявила в сообщении в телеграм-канале, что передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы управления СБУ в Крыму Олега... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:41

2023-07-03T11:41

2023-07-03T11:41

украина

служба безопасности украины

республика крым

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в сообщении в телеграм-канале, что передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы управления СБУ в Крыму Олега Кулинича за государственную измену. "Служба безопасности и государственное бюро расследований передали в суд обвинительный акт относительно государственной измены и других преступлений бывшего главы главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу РФ", - говорится в сообщении ведомства. По данным службы безопасности, Кулинич был задержан еще в июле 2022 года. С тех пор фигурант находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по пяти статьям: "государственная измена"; "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней"; "самовольное оставление воинской части или места службы"; "похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением"; "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, служба безопасности украины, республика крым