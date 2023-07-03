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На Украине будут судить экс-главу крымского управления СБУ - РИА Новости, 03.07.2023
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11:41 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/sud-1881870682.html
На Украине будут судить экс-главу крымского управления СБУ
На Украине будут судить экс-главу крымского управления СБУ - РИА Новости, 03.07.2023
На Украине будут судить экс-главу крымского управления СБУ
Служба безопасности Украины заявила в сообщении в телеграм-канале, что передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы управления СБУ в Крыму Олега... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:41
2023-07-03T11:41
украина
служба безопасности украины
республика крым
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в сообщении в телеграм-канале, что передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы управления СБУ в Крыму Олега Кулинича за государственную измену. "Служба безопасности и государственное бюро расследований передали в суд обвинительный акт относительно государственной измены и других преступлений бывшего главы главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу РФ", - говорится в сообщении ведомства. По данным службы безопасности, Кулинич был задержан еще в июле 2022 года. С тех пор фигурант находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по пяти статьям: "государственная измена"; "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней"; "самовольное оставление воинской части или места службы"; "похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением"; "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
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украина, служба безопасности украины, республика крым
Украина, Служба безопасности Украины, Республика Крым
На Украине будут судить экс-главу крымского управления СБУ

На Украине экс-главу крымского управления СБУ Кулинича будут судить за госизмену

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в сообщении в телеграм-канале, что передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы управления СБУ в Крыму Олега Кулинича за государственную измену.
"Служба безопасности и государственное бюро расследований передали в суд обвинительный акт относительно государственной измены и других преступлений бывшего главы главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу РФ", - говорится в сообщении ведомства.
По данным службы безопасности, Кулинич был задержан еще в июле 2022 года. С тех пор фигурант находится под стражей.
Ему предъявлено обвинение по пяти статьям: "государственная измена"; "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней"; "самовольное оставление воинской части или места службы"; "похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением"; "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
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