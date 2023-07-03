https://ria.ru/20230703/stalin-1881804674.html

Впервые опубликован исходник обращения Сталина в связи с началом ВОВ

Впервые опубликован исходник обращения Сталина в связи с началом ВОВ - РИА Новости, 03.07.2023

Впервые опубликован исходник обращения Сталина в связи с началом ВОВ

Иосиф Сталин 82 года назад планировал строго официально, ограничившись словом "товарищи", начать обращение к советскому народу в связи с Великой Отечественной... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T02:42

2023-07-03T02:42

2023-07-03T07:33

ссср

иосиф сталин (джугашвили)

российское военно-историческое общество (рвио)

германия

юрий левитан

общество

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Иосиф Сталин 82 года назад планировал строго официально, ограничившись словом "товарищи", начать обращение к советскому народу в связи с Великой Отечественной войной, а знаменитые слова "братья и сестры", "к вам обращаюсь я, друзья мои" прозвучали не по первоначальному рукописному тексту речи - это следует из его фотокопии, впервые опубликованной на сайте Президентской библиотеки. Выступление Сталина с обращением к гражданам СССР по радио 3 июля 1941 года, по мнению историков, сыграло важную роль в мобилизации населения в начальный период войны. Текст выступления готовился в крайне сжатые сроки и в критический для советского государства момент: ситуация на фронте была катастрофической, 28 июня советские войска оставили Минск. Тридцатого июня в резиденции Сталина на "Ближней даче" в Кунцево было принято решение о создании Государственного комитета обороны, сосредоточившего в своих руках всю полноту власти в стране. В первые дни июля был составлен текст выступления главы государства с обращением к народу в связи с начавшейся войной. Текст под диктовку Сталина записал его помощник Александр Поскребышев простым карандашом. Так же простым карандашом Сталин вносил правки и дополнения. Радиотрансляция велась непосредственно из Кремля. В 6 утра 3 июля 1941 года диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан объявил о предстоящем выступлении Сталина, после чего тот произнес речь. По мнению историков, одной из главных особенностей той речи стало впервые столь доверительное обращение Сталина к соотечественникам в самом начале: "Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!". Но, как следует из опубликованного документа, хранящегося в Российском государственном архиве социально-политической истории, в изначальном варианте речи присутствовало только официальное обращение "Товарищи!". "Да, обращение "товарищи" было бы привычным в другой ситуации. Но критическая обстановка, сложившаяся на полях сражений к 3 июля 1941 года и угрожавшая существованию страны и всему народу, побудила Сталина произнести шедшие изнутри и ставшие потом знаменитыми задушевные слова, показавшие, что руководство страны и простые люди едины, помогшие вдохновить общество на борьбу с агрессором. И люди воодушевились и встали на защиту родины", - сказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. В своей речи 3 июля 1941 года Сталин призвал весь народ сплотиться для разгрома врага, отметил факт вероломного нарушения Германией пакта о ненападении 1939 года, подчеркнул героическое сопротивление Красной армии в "смертельной схватке" с "кровавым агрессором". Он опроверг тезис о непобедимости вермахта, приведя в пример армии Наполеона и Вильгельма II, подчеркнув, что "гитлеровская фашистская армия так же может быть разбита и будет разбита". В тексте своего выступления руководитель советского государства наметил ряд ключевых задач в начавшейся войне: перестройка экономики на военный лад; обеспечение фронта оружием, боеприпасами и продовольствием; борьба с паникерами, дезертирами и вражескими шпионами; создание партизанских отрядов и дивизий народного ополчения. Отметив тот факт, что начавшаяся война не ограничивается противостоянием армий двух государств, а является войной против фашизма, Сталин подчеркнул, что Советскому Союзу окажут помощь народы Европы и Америки. Как следует из опубликованного документа, в первоначальный вариант текста речи Сталин в качестве правок вносил слова "все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди Германии клеймят вероломные действия германских фашистов и сочувственно относятся к Советскому правительству", "чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу Отечественную освободительную войну", "она является вместе с тем великой войной всего советского народа" (Сталин лично вписал слова "освободительную" и "великой"), и др. Некоторые поправки, сделанные главой государства во время диктовки, вписал и Поскребышев. Мягков пояснил, почему Сталин выступил с обращением к стране 3 июля, а не 22 июня - сразу после начала войны. "Либеральные историки до сих пор говорят, что Сталин не обратился к стране 22 июня якобы потому, что впал в прострацию, и поэтому вместо него выступал нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Да ничего подобного! Есть документы, статистика посещений кабинета Сталина, из которых видно, что глава государства напряженно работал и 22 июня, и в последующие дни", - отметил научный директор РВИО. "И то, что Сталин выступил по радио позже, имеет логичное объяснение. Потому что необходимо было получить картину происходящего на фронте, ведь информация поступала довольно разрозненная, зачастую недостоверная. И к 3 июля ситуация стала довольно ясна. К тому же к этому времени вся полнота власти в СССР сосредоточилась у Государственного комитета обороны, и Сталин обращался к стране как его председатель", - добавил Мягков. По его словам, доверительные слова главы государства особенно важны в острые моменты истории. "Эта связь между верхами и низами, между руководством страны и армией, между правительством и народом должна быть самой тесной, должно быть самое настоящее объединение всех в целое", - сказал Мягков. "Мне особенно запомнились слова нашего президента Владимира Путина из его обращения утром 24 июня к гражданам России в ситуации, грозившей расколоть страну. Он сказал, что и как президент, и как Верховный главнокомандующий, и как гражданин сделает все, чтобы отстоять страну, что мы сбережем и отстоим то, что дорого, свято для нас, что мы одолеем любые испытания. То есть он целиком и полностью говорил как часть народа", - добавил он.

https://ria.ru/20230419/smersh-1866218891.html

https://ria.ru/20230305/stalin-1855947166.html

https://ria.ru/20230523/konovalets-1873448332.html

ссср

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ссср, иосиф сталин (джугашвили), российское военно-историческое общество (рвио), германия, юрий левитан, общество