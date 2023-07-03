https://ria.ru/20230703/splav-1881816532.html

Российские ученые научились делать сплавы с заданными свойствами

Российские ученые научились делать сплавы с заданными свойствами - РИА Новости, 03.07.2023

Российские ученые научились делать сплавы с заданными свойствами

Специалисты Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ, Екатеринбург) придумали способ получения высокопрочных сплавов металлов с заданными РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:21

2023-07-03T08:21

2023-07-03T08:21

наука

открытия - риа наука

екатеринбург

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ, Екатеринбург) придумали способ получения высокопрочных сплавов металлов с заданными свойствами при сохранении прочности, что важно с точки зрения импортозамещения критически важных комплектующих в разных отраслях отечественной промышленности, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Авторы нынешней работы впервые синтезировали сплав на основе алюминия, никеля, кобальта, меди и циркония, содержащий компоненты в равных долях. Эти металлы широко используются в промышленности и придают сплаву разные свойства - твердость, пластичность, повышают его коррозионную стойкость. Но главное их преимущество - с помощью специально выбранных условий закалки удалось добиться образования так называемого аморфного состояния, при котором в сплаве отсутствует кристаллическая структура, характерная для обычных металлов. В таком состоянии сплавы приобретают лучшие механические свойства. "Полученный нами сплав можно использовать как материал для различных устройств, например, электромагнитных датчиков... Но уже сейчас можно сказать, что образованная структура сплава при быстрой закалке может обеспечить высокие показатели микротвердости, прочности и коррозионной стойкости", - отметил руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, старший научный сотрудник УрГПУ Борис Русанов. В ближайшее время коллектив начнет исследовать коррозионные свойства сплавов предложенной композиции с различным соотношением компонентов. Это даст понимание, можно ли их применять в агрессивных средах, например в морской воде. Комплексное изучение сплавов позволит создавать собственные критически важные комплектующие, заменив импортные", - добавил Русанов.

https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html

екатеринбург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

открытия - риа наука, екатеринбург