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Российские ученые научились делать сплавы с заданными свойствами
Российские ученые научились делать сплавы с заданными свойствами - РИА Новости, 03.07.2023
Российские ученые научились делать сплавы с заданными свойствами
Специалисты Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ, Екатеринбург) придумали способ получения высокопрочных сплавов металлов с заданными РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T08:21
2023-07-03T08:21
2023-07-03T08:21
наука
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екатеринбург
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ, Екатеринбург) придумали способ получения высокопрочных сплавов металлов с заданными свойствами при сохранении прочности, что важно с точки зрения импортозамещения критически важных комплектующих в разных отраслях отечественной промышленности, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Авторы нынешней работы впервые синтезировали сплав на основе алюминия, никеля, кобальта, меди и циркония, содержащий компоненты в равных долях. Эти металлы широко используются в промышленности и придают сплаву разные свойства - твердость, пластичность, повышают его коррозионную стойкость. Но главное их преимущество - с помощью специально выбранных условий закалки удалось добиться образования так называемого аморфного состояния, при котором в сплаве отсутствует кристаллическая структура, характерная для обычных металлов. В таком состоянии сплавы приобретают лучшие механические свойства. "Полученный нами сплав можно использовать как материал для различных устройств, например, электромагнитных датчиков... Но уже сейчас можно сказать, что образованная структура сплава при быстрой закалке может обеспечить высокие показатели микротвердости, прочности и коррозионной стойкости", - отметил руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, старший научный сотрудник УрГПУ Борис Русанов. В ближайшее время коллектив начнет исследовать коррозионные свойства сплавов предложенной композиции с различным соотношением компонентов. Это даст понимание, можно ли их применять в агрессивных средах, например в морской воде. Комплексное изучение сплавов позволит создавать собственные критически важные комплектующие, заменив импортные", - добавил Русанов.
https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
открытия - риа наука, екатеринбург
Наука, Открытия - РИА Наука, Екатеринбург
Российские ученые научились делать сплавы с заданными свойствами
РНФ: в уральском вузе придумали новый способ получения сплавов с заданными свойствами
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Специалисты Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ, Екатеринбург) придумали способ получения высокопрочных сплавов металлов с заданными свойствами при сохранении прочности, что важно с точки зрения импортозамещения критически важных комплектующих в разных отраслях отечественной промышленности, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде
(РНФ).
Авторы нынешней работы впервые синтезировали сплав на основе алюминия, никеля, кобальта, меди и циркония, содержащий компоненты в равных долях. Эти металлы широко используются в промышленности и придают сплаву разные свойства - твердость, пластичность, повышают его коррозионную стойкость. Но главное их преимущество - с помощью специально выбранных условий закалки удалось добиться образования так называемого аморфного состояния, при котором в сплаве отсутствует кристаллическая структура, характерная для обычных металлов. В таком состоянии сплавы приобретают лучшие механические свойства.
«
"Полученный нами сплав можно использовать как материал для различных устройств, например, электромагнитных датчиков... Но уже сейчас можно сказать, что образованная структура сплава при быстрой закалке может обеспечить высокие показатели микротвердости, прочности и коррозионной стойкости", - отметил руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, старший научный сотрудник УрГПУ Борис Русанов.
В ближайшее время коллектив начнет исследовать коррозионные свойства сплавов предложенной композиции с различным соотношением компонентов. Это даст понимание, можно ли их применять в агрессивных средах, например в морской воде. Комплексное изучение сплавов позволит создавать собственные критически важные комплектующие, заменив импортные", - добавил Русанов.
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