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ВС России на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки противника

ВС России на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки противника - РИА Новости, 03.07.2023

ВС России на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки противника

Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила 4 атаки вооруженных сил Украины, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:12

2023-07-03T15:12

2023-07-03T15:22

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила 4 атаки вооруженных сил Украины, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка в ДНР и Макеевка в ЛНР слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "отражены четыре атаки противника". Кроме того, в районах населенных пунктов Торское и Терны в ДНР, а также Червоной Дибровы в ЛНР поражены скопления живой силы и техники ВСУ."В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавили в ведомстве.

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)