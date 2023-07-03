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ВС России на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки противника - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 03.07.2023 (обновлено: 15:22 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/spetsopertsiya-1881939036.html
ВС России на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки противника
ВС России на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки противника - РИА Новости, 03.07.2023
ВС России на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки противника
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила 4 атаки вооруженных сил Украины, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:12
2023-07-03T15:22
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила 4 атаки вооруженных сил Украины, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка в ДНР и Макеевка в ЛНР слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "отражены четыре атаки противника". Кроме того, в районах населенных пунктов Торское и Терны в ДНР, а также Червоной Дибровы в ЛНР поражены скопления живой силы и техники ВСУ."В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавили в ведомстве.
луганская народная республика
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безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки противника

Минобороны: ВС России на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки противника

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные на позициях в зоне проведения спецоперации
Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила 4 атаки вооруженных сил Украины, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России.
По данным ведомства, на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка в ДНР и Макеевка в ЛНР слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "отражены четыре атаки противника". Кроме того, в районах населенных пунктов Торское и Терны в ДНР, а также Червоной Дибровы в ЛНР поражены скопления живой силы и техники ВСУ.
"В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 июля, 15:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.07.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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