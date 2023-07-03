https://ria.ru/20230703/spetsnaz-1881846499.html

Спецназ "Ланцетами" уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления

Спецназ "Ланцетами" уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления - РИА Новости, 03.07.2023

Спецназ "Ланцетами" уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления

Подразделение спецназа группировки Вооруженных Сил России "Днепр" уничтожило технику ВСУ, приготовленную для атаки на херсонском направлении, рассказал РИА... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:26

2023-07-03T10:26

2023-07-03T10:38

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Подразделение спецназа группировки Вооруженных Сил России "Днепр" уничтожило технику ВСУ, приготовленную для атаки на херсонском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения. "Силами воздушной разведки в лесополосе было обнаружено скопление техники противника . Она была приготовлена для атаки наших позиций. После обнаружения было принято решение нанести поражение комплексом "Ланцет". В результате техника выведена из строя, также имеются потери в личном составе ", - рассказал собеседник агентства. Видео опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.

https://ria.ru/20230703/tanki-1881809524.html

херсонская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение "Ланцетами" техники ВСУ Уничтожение "Ланцетами" техники ВСУ 2023-07-03T10:26 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины