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Спецназ "Ланцетами" уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления - РИА Новости, 03.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 03.07.2023 (обновлено: 10:38 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/spetsnaz-1881846499.html
Спецназ "Ланцетами" уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления
Спецназ "Ланцетами" уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления - РИА Новости, 03.07.2023
Спецназ "Ланцетами" уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления
Подразделение спецназа группировки Вооруженных Сил России "Днепр" уничтожило технику ВСУ, приготовленную для атаки на херсонском направлении, рассказал РИА... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:26
2023-07-03T10:38
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Подразделение спецназа группировки Вооруженных Сил России "Днепр" уничтожило технику ВСУ, приготовленную для атаки на херсонском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения. "Силами воздушной разведки в лесополосе было обнаружено скопление техники противника . Она была приготовлена для атаки наших позиций. После обнаружения было принято решение нанести поражение комплексом "Ланцет". В результате техника выведена из строя, также имеются потери в личном составе ", - рассказал собеседник агентства. Видео опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
https://ria.ru/20230703/tanki-1881809524.html
херсонская область
РИА Новости
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Екатерина Зайцева
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Уничтожение "Ланцетами" техники ВСУ
Уничтожение "Ланцетами" техники ВСУ
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херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Спецназ "Ланцетами" уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления

Спецназ уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления на Херсонском направлении

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Подразделение спецназа группировки Вооруженных Сил России "Днепр" уничтожило технику ВСУ, приготовленную для атаки на херсонском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения.
"Силами воздушной разведки в лесополосе было обнаружено скопление техники противника . Она была приготовлена для атаки наших позиций. После обнаружения было принято решение нанести поражение комплексом "Ланцет". В результате техника выведена из строя, также имеются потери в личном составе ", - рассказал собеседник агентства.
Видео опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
Работа танковых экипажей ЦВО по ликвидации опорного пункта и техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Танкисты применили новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении
Вчера, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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