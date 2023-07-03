https://ria.ru/20230703/spetsnaz-1881846499.html
Спецназ "Ланцетами" уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления
Спецназ "Ланцетами" уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления - РИА Новости, 03.07.2023
Спецназ "Ланцетами" уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления
Подразделение спецназа группировки Вооруженных Сил России "Днепр" уничтожило технику ВСУ, приготовленную для атаки на херсонском направлении, рассказал РИА... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:26
2023-07-03T10:26
2023-07-03T10:38
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Подразделение спецназа группировки Вооруженных Сил России "Днепр" уничтожило технику ВСУ, приготовленную для атаки на херсонском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения. "Силами воздушной разведки в лесополосе было обнаружено скопление техники противника . Она была приготовлена для атаки наших позиций. После обнаружения было принято решение нанести поражение комплексом "Ланцет". В результате техника выведена из строя, также имеются потери в личном составе ", - рассказал собеседник агентства. Видео опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
https://ria.ru/20230703/tanki-1881809524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Уничтожение "Ланцетами" техники ВСУ
Уничтожение "Ланцетами" техники ВСУ
2023-07-03T10:26
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Спецназ "Ланцетами" уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления
Спецназ уничтожил технику ВСУ, приготовленную для наступления на Херсонском направлении