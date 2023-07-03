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Американский разведчик указал на разницу в действиях России и Украины в СВО

Американский разведчик указал на разницу в действиях России и Украины в СВО - РИА Новости, 03.07.2023

Американский разведчик указал на разницу в действиях России и Украины в СВО

Действия России в конфликте объективны, тогда как Украина допускает ошибки, написал американский экс-разведчик Скотт Риттер в Twitter. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T02:58

2023-07-03T02:58

2023-07-03T02:58

в мире

украина

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сша

скотт риттер

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Действия России в конфликте объективны, тогда как Украина допускает ошибки, написал американский экс-разведчик Скотт Риттер в Twitter."Россия начала СВО, глядя на часы, пытаясь заставить Украину прийти к урегулированию путем переговоров. Это прекратилось первого апреля 2022 года. С тех пор Россия руководствуется объективностью, сегодня она контролирует поле боя. Украина спешит и проигрывает", — заявил бывший разведчик.Риттер неоднократно высказывался об ошибках Украины и ее западных партнеров. Ранее он отметил, что ложь НАТО о скорой победе ВСУ в контрнаступлении лишь обрекла украинцев на уничтожение и провал.

https://ria.ru/20230628/nadezhda-1880888213.html

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в мире, украина, россия, сша, скотт риттер, нато, вооруженные силы украины