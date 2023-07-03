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Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром

Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 03.07.2023

Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром

Военнослужащие Южной группировки войск сорвали попытки ВСУ наступать под Соледаром в ДНР, командир артиллерийского подразделения 200-й бригады показал... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:43

2023-07-03T08:43

2023-07-03T09:12

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СОЛЕДАР, 3 июл — РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки войск сорвали попытки ВСУ наступать под Соледаром в ДНР, командир артиллерийского подразделения 200-й бригады показал корреспонденту РИА Новости подтверждающее видео, снятое ночью с беспилотника. "Расчетным БПЛА было вскрыто выдвижение противника, занятие исходного района для наступления с использованием лесопосадок. Противник выдвигается для того, чтобы рано утром перейти в наступление, противник был вскрыт, по нему было применено огневое поражение. Примерно группа до 50 человек была уничтожена на 80 процентов", — пояснил артиллерист. По его словам, через несколько часов была вскрыта вторая группа противника, численностью до 20 человек, которая выдвигалась ближе к Соледару для наступления в первом эшелоне.Согласно видео, эта группа противника также была уничтожена. Группировка вооруженных сил "Юг" на Донецком направлении за сутки отразила 11 атак ВСУ, уничтожив до 360 украинских военнослужащих, 22 единицы техники и два склада с боеприпасами, сообщили накануне в Минобороны России.

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Кадры предотвращения попытки наступления ВСУ под Соледаром Военнослужащие 200-й бригады Южной группировки войск пресекли попытку наступления противника под Соледаром: обнаружены две группы общей численностью до 70 военных, несколько десятков человек уничтожено 2023-07-03T08:43 true PT1M06S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, соледар, вооруженные силы рф, безопасность