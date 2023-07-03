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Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 03.07.2023
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08:43 03.07.2023 (обновлено: 09:12 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/soledar-1881818700.html
Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром
Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 03.07.2023
Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром
Военнослужащие Южной группировки войск сорвали попытки ВСУ наступать под Соледаром в ДНР, командир артиллерийского подразделения 200-й бригады показал... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T08:43
2023-07-03T09:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
соледар
вооруженные силы рф
безопасность
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СОЛЕДАР, 3 июл — РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки войск сорвали попытки ВСУ наступать под Соледаром в ДНР, командир артиллерийского подразделения 200-й бригады показал корреспонденту РИА Новости подтверждающее видео, снятое ночью с беспилотника. "Расчетным БПЛА было вскрыто выдвижение противника, занятие исходного района для наступления с использованием лесопосадок. Противник выдвигается для того, чтобы рано утром перейти в наступление, противник был вскрыт, по нему было применено огневое поражение. Примерно группа до 50 человек была уничтожена на 80 процентов", — пояснил артиллерист. По его словам, через несколько часов была вскрыта вторая группа противника, численностью до 20 человек, которая выдвигалась ближе к Соледару для наступления в первом эшелоне.Согласно видео, эта группа противника также была уничтожена. Группировка вооруженных сил "Юг" на Донецком направлении за сутки отразила 11 атак ВСУ, уничтожив до 360 украинских военнослужащих, 22 единицы техники и два склада с боеприпасами, сообщили накануне в Минобороны России.
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Кадры предотвращения попытки наступления ВСУ под Соледаром
Военнослужащие 200-й бригады Южной группировки войск пресекли попытку наступления противника под Соледаром: обнаружены две группы общей численностью до 70 военных, несколько десятков человек уничтожено
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, соледар, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Соледар, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром

ВС России пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром, уничтожив две группы противника

Читать ria.ru в
СОЛЕДАР, 3 июл — РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки войск сорвали попытки ВСУ наступать под Соледаром в ДНР, командир артиллерийского подразделения 200-й бригады показал корреспонденту РИА Новости подтверждающее видео, снятое ночью с беспилотника.
"Расчетным БПЛА было вскрыто выдвижение противника, занятие исходного района для наступления с использованием лесопосадок. Противник выдвигается для того, чтобы рано утром перейти в наступление, противник был вскрыт, по нему было применено огневое поражение. Примерно группа до 50 человек была уничтожена на 80 процентов", — пояснил артиллерист.
По его словам, через несколько часов была вскрыта вторая группа противника, численностью до 20 человек, которая выдвигалась ближе к Соледару для наступления в первом эшелоне.
Согласно видео, эта группа противника также была уничтожена.
Группировка вооруженных сил "Юг" на Донецком направлении за сутки отразила 11 атак ВСУ, уничтожив до 360 украинских военнослужащих, 22 единицы техники и два склада с боеприпасами, сообщили накануне в Минобороны России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСоледарВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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