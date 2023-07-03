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Билайн на 40 процентов увеличил скорость мобильного интернета на БКЛ - РИА Новости, 03.07.2023
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11:17 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/skorost-1881860862.html
Билайн на 40 процентов увеличил скорость мобильного интернета на БКЛ
Билайн на 40 процентов увеличил скорость мобильного интернета на БКЛ - РИА Новости, 03.07.2023
Билайн на 40 процентов увеличил скорость мобильного интернета на БКЛ
Билайн увеличил на 40% среднюю скорость мобильного интернета на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, сообщает пресс-служба оператора. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:17
2023-07-03T11:17
технологии
билайн
россия
москва
общество
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Билайн увеличил на 40% среднюю скорость мобильного интернета на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, сообщает пресс-служба оператора.Технические специалисты компании модернизировали существующую инфраструктуру на линии для того, чтобы предоставлять клиентам Билайн более качественную связь во время движения в метро.Улучшить качество связи на линии удалось благодаря включению новых дополнительных диапазонов 4G – 800 МГц и 2100 МГц. В результате общее количество обслуживающих БКЛ базовых станций выросло на 15% до 248 штук. Каждый из этих диапазонов выполняет свою роль. Например, 800 МГц диапазон позволяет базовой станции увеличивать радиус действия сети, а 2100 МГц – большему числу клиентов одновременно пользоваться ресурсом сети.На новых и действующих станциях Большой кольцевой линии скорость мобильного интернета Билайн может достигать 250 Мбит/с. Таких показателей может быть достаточно для просмотра видео в высоком разрешении и для использования популярных сервисов в интернете.Отметим, что по данным исследования, проведенного информационно-аналитическим агентством "Телеком Дейли" в марте 2023 года, Билайн лидирует по стабильности и непрерывности мобильного интернета на Большой кольцевой линии. То есть, во время движения поездов клиенты Билайн могут оставаться на связи и с комфортом пользоваться сервисами в интернете."Оставаться всегда на связи для многих москвичей является ключевой ежедневной потребностью, и наша задача закрыть эту потребность. Ежедневно миллионы жителей и гостей столицы спускаются в метро и для них стало уже привычным качество связи как на станциях, так и во время движения поездов. Но с ростом качества, растет и потребление, поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и сделали нашу сеть на самом популярном транспорте города еще более быстрой и доступной", - приводится в сообщении комментарий регионального директора Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олега Бирюкова.
https://ria.ru/20230619/bilayn-1878687680.html
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технологии, билайн, россия, москва, общество
Технологии, Билайн, Россия, Москва, Общество

Билайн на 40 процентов увеличил скорость мобильного интернета на БКЛ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПлатформа станции "Нижегородская" Большой кольцевой линии московского метрополитена
Платформа станции Нижегородская Большой кольцевой линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Платформа станции "Нижегородская" Большой кольцевой линии московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Билайн увеличил на 40% среднюю скорость мобильного интернета на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, сообщает пресс-служба оператора.
Технические специалисты компании модернизировали существующую инфраструктуру на линии для того, чтобы предоставлять клиентам Билайн более качественную связь во время движения в метро.
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Улучшить качество связи на линии удалось благодаря включению новых дополнительных диапазонов 4G – 800 МГц и 2100 МГц. В результате общее количество обслуживающих БКЛ базовых станций выросло на 15% до 248 штук. Каждый из этих диапазонов выполняет свою роль. Например, 800 МГц диапазон позволяет базовой станции увеличивать радиус действия сети, а 2100 МГц – большему числу клиентов одновременно пользоваться ресурсом сети.
На новых и действующих станциях Большой кольцевой линии скорость мобильного интернета Билайн может достигать 250 Мбит/с. Таких показателей может быть достаточно для просмотра видео в высоком разрешении и для использования популярных сервисов в интернете.
Отметим, что по данным исследования, проведенного информационно-аналитическим агентством "Телеком Дейли" в марте 2023 года, Билайн лидирует по стабильности и непрерывности мобильного интернета на Большой кольцевой линии. То есть, во время движения поездов клиенты Билайн могут оставаться на связи и с комфортом пользоваться сервисами в интернете.
"Оставаться всегда на связи для многих москвичей является ключевой ежедневной потребностью, и наша задача закрыть эту потребность. Ежедневно миллионы жителей и гостей столицы спускаются в метро и для них стало уже привычным качество связи как на станциях, так и во время движения поездов. Но с ростом качества, растет и потребление, поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и сделали нашу сеть на самом популярном транспорте города еще более быстрой и доступной", - приводится в сообщении комментарий регионального директора Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олега Бирюкова.
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