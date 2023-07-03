https://ria.ru/20230703/skorost-1881860862.html

Билайн на 40 процентов увеличил скорость мобильного интернета на БКЛ

Билайн на 40 процентов увеличил скорость мобильного интернета на БКЛ - РИА Новости, 03.07.2023

Билайн на 40 процентов увеличил скорость мобильного интернета на БКЛ

Билайн увеличил на 40% среднюю скорость мобильного интернета на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, сообщает пресс-служба оператора. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:17

2023-07-03T11:17

2023-07-03T11:17

технологии

билайн

россия

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881858541_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_42879224f475ab4d3d2c9a9b06d2018a.jpg

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Билайн увеличил на 40% среднюю скорость мобильного интернета на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, сообщает пресс-служба оператора.Технические специалисты компании модернизировали существующую инфраструктуру на линии для того, чтобы предоставлять клиентам Билайн более качественную связь во время движения в метро.Улучшить качество связи на линии удалось благодаря включению новых дополнительных диапазонов 4G – 800 МГц и 2100 МГц. В результате общее количество обслуживающих БКЛ базовых станций выросло на 15% до 248 штук. Каждый из этих диапазонов выполняет свою роль. Например, 800 МГц диапазон позволяет базовой станции увеличивать радиус действия сети, а 2100 МГц – большему числу клиентов одновременно пользоваться ресурсом сети.На новых и действующих станциях Большой кольцевой линии скорость мобильного интернета Билайн может достигать 250 Мбит/с. Таких показателей может быть достаточно для просмотра видео в высоком разрешении и для использования популярных сервисов в интернете.Отметим, что по данным исследования, проведенного информационно-аналитическим агентством "Телеком Дейли" в марте 2023 года, Билайн лидирует по стабильности и непрерывности мобильного интернета на Большой кольцевой линии. То есть, во время движения поездов клиенты Билайн могут оставаться на связи и с комфортом пользоваться сервисами в интернете."Оставаться всегда на связи для многих москвичей является ключевой ежедневной потребностью, и наша задача закрыть эту потребность. Ежедневно миллионы жителей и гостей столицы спускаются в метро и для них стало уже привычным качество связи как на станциях, так и во время движения поездов. Но с ростом качества, растет и потребление, поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и сделали нашу сеть на самом популярном транспорте города еще более быстрой и доступной", - приводится в сообщении комментарий регионального директора Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олега Бирюкова.

https://ria.ru/20230619/bilayn-1878687680.html

https://ria.ru/20230321/bilayn-1859425823.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

технологии, билайн, россия, москва, общество