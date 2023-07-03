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Блогеров предложили штрафовать за рекламу товаров из недружественных стран - РИА Новости, 03.07.2023
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03:50 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/shtraf-1881807173.html
Блогеров предложили штрафовать за рекламу товаров из недружественных стран
Блогеров предложили штрафовать за рекламу товаров из недружественных стран - РИА Новости, 03.07.2023
Блогеров предложили штрафовать за рекламу товаров из недружественных стран
Российских блогеров предложили штрафовать на сумму до 3 миллионов рублей за размещение рекламы товаров и услуг из недружественных стран, за систематическое... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T03:50
2023-07-03T03:50
технологии
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российских блогеров предложили штрафовать на сумму до 3 миллионов рублей за размещение рекламы товаров и услуг из недружественных стран, за систематическое нарушение запрета предлагается вносить их в реестр иноагентов, с такой инициативой выступила Ассоциация развития бизнес-патриотизма "АВАНТИ". Соответствующие обращения ассоциации направлены на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. "Учитывая рост влияния блогеров-инфлюенсеров на взгляды и предпочтения интернет-аудитории, в том числе за счет демонстрации прямой и скрытой рекламы, прошу вас оценить целесообразность введения запрета блогерам на рекламу товаров и услуг из недружественных стран в социальных сетях, видеохостингах и мессенджерах", - говорится в обращении "АВАНТИ" на имя Мишустина за подписью президента ассоциации Рахмана Янсукова. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости. При этом ответственность за невыполнение данных мер "должна быть соразмерна рекламе запрещенных товаров и составлять, согласно части 7 статьи 14.3. КоАП РФ, от 500 тысяч до 3 миллионов рублей", полагают в "АВАНТИ". "В случае систематического нарушения законодательства предлагается рассмотреть возможность внесения данных физических лиц в реестр иностранных агентов", - отмечают в ассоциации. В "АВАНТИ" подчеркивают, что в текущих геополитических условиях одной из главных задач России является сохранение экономической независимости. Сделать это без развития собственного конкурентного производства, основанного на высокотехнологической базе, невозможно. В то же время, "в современном мире наравне с умением производить качественную продукцию ключевым фактором ее конкурентоспособности выступает владение механизмом продаж, ведь как известно, реклама - это двигатель торговли", говорится в обращении. Так, зачастую более высокая по качественным характеристикам и дешевая отечественная продукция остается в тени зарубежных аналогов из-за насыщенности рекламных потоков, призывающих к приобретению импорта, отмечает Янсуков. "Очевидно, что у многих крупных зарубежных холдингов есть больше возможностей для выкупа эфирного времени или рекламных площадей как в традиционных СМИ, так у блогеров-миллионников, являющихся лидерами общественного мнения, так называемыми инфлюенсерами. Особый цинизм данная ситуация приобретает в части рекламы товаров, произведенных в недружественных странах", - полагают в ассоциации. Рынок рекламы По мнению бизнес-патриотов, регулирование рынка рекламы на цифровых рекламных конструкциях и в традиционных СМИ крайне важно, но также не стоит недооценивать влияние социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов на аудиторию, то есть блогосферы. "Именно блогеры-инфлюенсеры, к которым относятся различные знаменитости, звезды эстрады, театра и кино, известные спортсмены, политики и бизнесмены, в настоящее время приобретают все большую популярность во всем мире. Имея многотысячную, а нередко многомиллионную аудиторию подписчиков в социальных сетях и на других площадках - YouTube, Instagram*, TikTok, Facebook*, - они оказывают колоссальное влияние на формирование общественного мнения, в том числе в части рекламируемой продукции", - говорится в документе. При этом, по оценкам экспертов, "за последние пять лет рынок инфлюенс-маркетинга в мире вырос почти в 10 раз, а каждый вложенный в это направление доллар принес 5,5 доллара, то есть прибыль в размере 450%, и этот рынок продолжает расширяться", подчеркивают в "АВАНТИ".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, россия, михаил мишустин, общество
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Общество
Блогеров предложили штрафовать за рекламу товаров из недружественных стран

"АВАНТИ" предложила штрафовать блогеров за рекламу товаров из недружественных стран

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российских блогеров предложили штрафовать на сумму до 3 миллионов рублей за размещение рекламы товаров и услуг из недружественных стран, за систематическое нарушение запрета предлагается вносить их в реестр иноагентов, с такой инициативой выступила Ассоциация развития бизнес-патриотизма "АВАНТИ".
Соответствующие обращения ассоциации направлены на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
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"Учитывая рост влияния блогеров-инфлюенсеров на взгляды и предпочтения интернет-аудитории, в том числе за счет демонстрации прямой и скрытой рекламы, прошу вас оценить целесообразность введения запрета блогерам на рекламу товаров и услуг из недружественных стран в социальных сетях, видеохостингах и мессенджерах", - говорится в обращении "АВАНТИ" на имя Мишустина за подписью президента ассоциации Рахмана Янсукова. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
При этом ответственность за невыполнение данных мер "должна быть соразмерна рекламе запрещенных товаров и составлять, согласно части 7 статьи 14.3. КоАП РФ, от 500 тысяч до 3 миллионов рублей", полагают в "АВАНТИ". "В случае систематического нарушения законодательства предлагается рассмотреть возможность внесения данных физических лиц в реестр иностранных агентов", - отмечают в ассоциации.
«
В "АВАНТИ" подчеркивают, что в текущих геополитических условиях одной из главных задач России является сохранение экономической независимости. Сделать это без развития собственного конкурентного производства, основанного на высокотехнологической базе, невозможно. В то же время, "в современном мире наравне с умением производить качественную продукцию ключевым фактором ее конкурентоспособности выступает владение механизмом продаж, ведь как известно, реклама - это двигатель торговли", говорится в обращении.
Так, зачастую более высокая по качественным характеристикам и дешевая отечественная продукция остается в тени зарубежных аналогов из-за насыщенности рекламных потоков, призывающих к приобретению импорта, отмечает Янсуков. "Очевидно, что у многих крупных зарубежных холдингов есть больше возможностей для выкупа эфирного времени или рекламных площадей как в традиционных СМИ, так у блогеров-миллионников, являющихся лидерами общественного мнения, так называемыми инфлюенсерами. Особый цинизм данная ситуация приобретает в части рекламы товаров, произведенных в недружественных странах", - полагают в ассоциации.

Рынок рекламы

По мнению бизнес-патриотов, регулирование рынка рекламы на цифровых рекламных конструкциях и в традиционных СМИ крайне важно, но также не стоит недооценивать влияние социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов на аудиторию, то есть блогосферы.
"Именно блогеры-инфлюенсеры, к которым относятся различные знаменитости, звезды эстрады, театра и кино, известные спортсмены, политики и бизнесмены, в настоящее время приобретают все большую популярность во всем мире. Имея многотысячную, а нередко многомиллионную аудиторию подписчиков в социальных сетях и на других площадках - YouTube, Instagram*, TikTok, Facebook*, - они оказывают колоссальное влияние на формирование общественного мнения, в том числе в части рекламируемой продукции", - говорится в документе.
При этом, по оценкам экспертов, "за последние пять лет рынок инфлюенс-маркетинга в мире вырос почти в 10 раз, а каждый вложенный в это направление доллар принес 5,5 доллара, то есть прибыль в размере 450%, и этот рынок продолжает расширяться", подчеркивают в "АВАНТИ".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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