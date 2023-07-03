Премьеры Нидерландов и Люксембурга призвали Сербию и Косово к диалогу
Премьеры Нидерландов и Люксембурга призвали Сербию и Косово к диалогу под эгидой ЕС
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНочная подсветка моста через реку Саву в Белграде
Ночная подсветка моста через реку Саву в Белграде. Архивное фото
ГААГА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Twitter сообщил, что вместе с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем призвал Белград и Приштину к диалогу под руководством ЕС с целью нормализации отношений.
"Сегодня в Белграде мы встретились с президентом Александром Вучичем и премьером Аной Брнабич. Основным вопросом на повестке дня была растущая напряженность между Сербией и Косово. Мы выразили серьезную озабоченность и призвали обе стороны принять участие в диалоге под руководством ЕС с целью деэскалации и последующей нормализации отношений", - написал Рютте.
Он отметил, что Нидерланды и Люксембург придают большое значение сотрудничеству со странами Западных Балкан. По словам главы нидерландского кабмина, стабильность на Западных Балканах позволит работать совместно над вопросами, которые касаются всей Европы.
На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров".
Президент Сербии заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военнослужащие контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.