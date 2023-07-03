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Премьеры Нидерландов и Люксембурга призвали Сербию и Косово к диалогу - РИА Новости, 03.07.2023
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23:35 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/serbiya-1882030394.html
Премьеры Нидерландов и Люксембурга призвали Сербию и Косово к диалогу
Премьеры Нидерландов и Люксембурга призвали Сербию и Косово к диалогу - РИА Новости, 03.07.2023
Премьеры Нидерландов и Люксембурга призвали Сербию и Косово к диалогу
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Twitter сообщил, что вместе с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем призвал Белград и Приштину к диалогу под... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T23:35
2023-07-03T23:35
в мире
косово
нидерланды
марк рютте
ксавье беттель
александр вучич
люксембург (округ)
евросоюз
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ГААГА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Twitter сообщил, что вместе с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем призвал Белград и Приштину к диалогу под руководством ЕС с целью нормализации отношений. Премьер-министры Нидерландов и Люксембурга в понедельник находятся с визитом в Сербии, во вторник они посетят самопровозглашенную республику Косово. "Сегодня в Белграде мы встретились с президентом Александром Вучичем и премьером Аной Брнабич. Основным вопросом на повестке дня была растущая напряженность между Сербией и Косово. Мы выразили серьезную озабоченность и призвали обе стороны принять участие в диалоге под руководством ЕС с целью деэскалации и последующей нормализации отношений", - написал Рютте. Он отметил, что Нидерланды и Люксембург придают большое значение сотрудничеству со странами Западных Балкан. По словам главы нидерландского кабмина, стабильность на Западных Балканах позволит работать совместно над вопросами, которые касаются всей Европы. На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров". Президент Сербии заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военнослужащие контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
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в мире, косово, нидерланды, марк рютте, ксавье беттель, александр вучич, люксембург (округ), евросоюз, нато
В мире, Косово, Нидерланды, Марк Рютте, Ксавье Беттель, Александр Вучич, Люксембург (округ), Евросоюз, НАТО
Премьеры Нидерландов и Люксембурга призвали Сербию и Косово к диалогу

Премьеры Нидерландов и Люксембурга призвали Сербию и Косово к диалогу под эгидой ЕС

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНочная подсветка моста через реку Саву в Белграде
Ночная подсветка моста через реку Саву в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ночная подсветка моста через реку Саву в Белграде. Архивное фото
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ГААГА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Twitter сообщил, что вместе с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем призвал Белград и Приштину к диалогу под руководством ЕС с целью нормализации отношений.
Премьер-министры Нидерландов и Люксембурга в понедельник находятся с визитом в Сербии, во вторник они посетят самопровозглашенную республику Косово.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
Инфографика
Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
"Сегодня в Белграде мы встретились с президентом Александром Вучичем и премьером Аной Брнабич. Основным вопросом на повестке дня была растущая напряженность между Сербией и Косово. Мы выразили серьезную озабоченность и призвали обе стороны принять участие в диалоге под руководством ЕС с целью деэскалации и последующей нормализации отношений", - написал Рютте.
Он отметил, что Нидерланды и Люксембург придают большое значение сотрудничеству со странами Западных Балкан. По словам главы нидерландского кабмина, стабильность на Западных Балканах позволит работать совместно над вопросами, которые касаются всей Европы.
На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров".
Президент Сербии заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военнослужащие контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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В миреКосовоНидерландыМарк РюттеКсавье БеттельАлександр ВучичЛюксембург (округ)ЕвросоюзНАТО
 
 
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