https://ria.ru/20230703/sdelka-1881829245.html

ООН и Россия могут определить будущее "зерновой сделки", сообщил источник

ООН и Россия могут определить будущее "зерновой сделки", сообщил источник - РИА Новости, 03.07.2023

ООН и Россия могут определить будущее "зерновой сделки", сообщил источник

ООН и РФ могут провести переговоры в ближайшие дни по "зерновой сделке", возможно в Женеве, они во многом определят будущее механизма, нынешняя ситуация... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T09:15

2023-07-03T09:15

2023-07-03T09:15

россия

турция

женева (город)

сергей вершинин

владимир путин

дмитрий песков

оон

россельхозбанк

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АНКАРА, 3 июл - РИА Новости. ООН и РФ могут провести переговоры в ближайшие дни по "зерновой сделке", возможно в Женеве, они во многом определят будущее механизма, нынешняя ситуация остается неясной, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы. "Обсуждения ООН и РФ в ближайшие дни планируются, пока нет точной даты. Возможно, они пройдут в Женеве. Эти переговоры во многом определят будущее механизма, сейчас этой ясности нет", - сказал собеседник агентства. На вопрос остаются ли надежды на продление сроков действия "зерновой сделки", источник отметил, что "переговоры будут продолжены". Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.

https://ria.ru/20230702/sdelka-1881790769.html

https://ria.ru/20230630/sdelka-1881395761.html

россия

турция

женева (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, женева (город), сергей вершинин, владимир путин, дмитрий песков, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, экономика