ООН и Россия могут определить будущее "зерновой сделки", сообщил источник
ООН и Россия в ближайшие дни могут провести переговоры по зерновой сделке
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
АНКАРА, 3 июл - РИА Новости. ООН и РФ могут провести переговоры в ближайшие дни по "зерновой сделке", возможно в Женеве, они во многом определят будущее механизма, нынешняя ситуация остается неясной, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы.
"Обсуждения ООН и РФ в ближайшие дни планируются, пока нет точной даты. Возможно, они пройдут в Женеве. Эти переговоры во многом определят будущее механизма, сейчас этой ясности нет", - сказал собеседник агентства.
На вопрос остаются ли надежды на продление сроков действия "зерновой сделки", источник отметил, что "переговоры будут продолжены".
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.