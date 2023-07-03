https://ria.ru/20230703/samolety-1881862696.html

Нарышкин заявил, что у России есть все для рывка в гражданском авиастроении

Нарышкин заявил, что у России есть все для рывка в гражданском авиастроении - РИА Новости, 03.07.2023

Нарышкин заявил, что у России есть все для рывка в гражданском авиастроении

Россия в состоянии обеспечить своим гражданам бесперебойное авиасообщение несмотря на ситуацию в мире, есть всё, чтобы отечественное авиастроение сделало новый... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:22

2023-07-03T11:22

2023-07-03T11:22

россия

сергей нарышкин

экономика

авиация

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия в состоянии обеспечить своим гражданам бесперебойное авиасообщение несмотря на ситуацию в мире, есть всё, чтобы отечественное авиастроение сделало новый рывок, считает директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. Он выступил в понедельник на круглом столе по случаю 100-летия российского гражданского авиастроения. СССР был одной из немногих стран, чей гражданский авиапарк состоял только из отечественной техники, напомнил Нарышкин. "И сегодня у России есть все возможности, чтобы при любом развитии ситуации в мире гарантировать нашим гражданам бесперебойное авиасообщение", - отметил он. По словам Нарышкина, имеется необходимый интеллектуальный и технологический потенциал: "Есть все возможности, чтобы российское авиастроение сделало новый рывок".

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей нарышкин, экономика, авиация