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Нарышкин заявил, что у России есть все для рывка в гражданском авиастроении
Нарышкин заявил, что у России есть все для рывка в гражданском авиастроении - РИА Новости, 03.07.2023
Нарышкин заявил, что у России есть все для рывка в гражданском авиастроении
Россия в состоянии обеспечить своим гражданам бесперебойное авиасообщение несмотря на ситуацию в мире, есть всё, чтобы отечественное авиастроение сделало новый... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:22
2023-07-03T11:22
2023-07-03T11:22
россия
сергей нарышкин
экономика
авиация
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия в состоянии обеспечить своим гражданам бесперебойное авиасообщение несмотря на ситуацию в мире, есть всё, чтобы отечественное авиастроение сделало новый рывок, считает директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. Он выступил в понедельник на круглом столе по случаю 100-летия российского гражданского авиастроения. СССР был одной из немногих стран, чей гражданский авиапарк состоял только из отечественной техники, напомнил Нарышкин. "И сегодня у России есть все возможности, чтобы при любом развитии ситуации в мире гарантировать нашим гражданам бесперебойное авиасообщение", - отметил он. По словам Нарышкина, имеется необходимый интеллектуальный и технологический потенциал: "Есть все возможности, чтобы российское авиастроение сделало новый рывок".
https://ria.ru/20230622/tu-214-1879807484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей нарышкин, экономика, авиация
Россия, Сергей Нарышкин, Экономика, Авиация
Нарышкин заявил, что у России есть все для рывка в гражданском авиастроении
Нарышкин заявил, что Россия в состоянии обеспечить гражданам бесперебойное авиасообщение
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия в состоянии обеспечить своим гражданам бесперебойное авиасообщение несмотря на ситуацию в мире, есть всё, чтобы отечественное авиастроение сделало новый рывок, считает директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
Он выступил в понедельник на круглом столе по случаю 100-летия российского гражданского авиастроения. СССР
был одной из немногих стран, чей гражданский авиапарк состоял только из отечественной техники, напомнил Нарышкин.
"И сегодня у России есть все возможности, чтобы при любом развитии ситуации в мире гарантировать нашим гражданам бесперебойное авиасообщение", - отметил он.
По словам Нарышкина, имеется необходимый интеллектуальный и технологический потенциал: "Есть все возможности, чтобы российское авиастроение сделало новый рывок".
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