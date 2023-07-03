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В Польше продолжают сбрасывать ртуть в Одру, заявили в Германии
В Польше продолжают сбрасывать ртуть в Одру, заявили в Германии - РИА Новости, 03.07.2023
В Польше продолжают сбрасывать ртуть в Одру, заявили в Германии
Почти год после катастрофы на Одре, в Польше продолжают сбрасывать соли ртути в реку, а Варшава не реагирует должным образом на запросы немецкой стороны,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:58
2023-07-03T14:58
2023-07-03T15:03
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БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Почти год после катастрофы на Одре, в Польше продолжают сбрасывать соли ртути в реку, а Варшава не реагирует должным образом на запросы немецкой стороны, сообщил в понедельник представитель министерства по защите природы Германии Кристофер Штольценберг. "Эта проблема, которой без малого год, нас сильно беспокоит. До нас доходит всё больше признаков, указывающих на продолжающиеся выбросы соли (ртути - ред.). И это происходит в отсутствие реакции с польской стороны", - заявил он во время брифинга кабинета министров. Он пояснил, что катастрофа прошлого года имеет три фактора – низкий уровень воды, высокая температура и сброс солей ртути, что в комплексе привело к взрывному росту водорослей и последующему массовому вымиранию рыбы в реке. "Что касается сброса солей, то мы не видим особых усилий их ограничить. Мы продолжаем беседовать с польским правительством, польским министром экологии и на всех уровнях, чтобы обратить внимание на то, что мы имеем общую проблему", - добавил он. В августе 2022 года в Польше на реке Одра (Одер по-немецки) был зафиксирован мор рыбы, к очистке реки привлекли польскую армию. Через несколько дней после начала мора от немецких специалистов, которые исследовали образцы воды в Одре ниже по течению, стала поступать информация о наличии в воде ртути. Польские власти отрицали эту информацию.
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в мире, польша, германия
В Польше продолжают сбрасывать ртуть в Одру, заявили в Германии
Представитель правительства Штольценберг: в Польше продолжают сбрасывать соли ртути в Одру
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Почти год после катастрофы на Одре, в Польше продолжают сбрасывать соли ртути в реку, а Варшава не реагирует должным образом на запросы немецкой стороны, сообщил в понедельник представитель министерства по защите природы Германии Кристофер Штольценберг.
«
"Эта проблема, которой без малого год, нас сильно беспокоит. До нас доходит всё больше признаков, указывающих на продолжающиеся выбросы соли (ртути - ред.). И это происходит в отсутствие реакции с польской стороны", - заявил он во время брифинга кабинета министров.
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Он пояснил, что катастрофа прошлого года имеет три фактора – низкий уровень воды, высокая температура и сброс солей ртути, что в комплексе привело к взрывному росту водорослей и последующему массовому вымиранию рыбы в реке.
«
"Что касается сброса солей, то мы не видим особых усилий их ограничить. Мы продолжаем беседовать с польским правительством, польским министром экологии и на всех уровнях, чтобы обратить внимание на то, что мы имеем общую проблему", - добавил он.
В августе 2022 года в Польше на реке Одра (Одер по-немецки) был зафиксирован мор рыбы, к очистке реки привлекли польскую армию. Через несколько дней после начала мора от немецких специалистов, которые исследовали образцы воды в Одре ниже по течению, стала поступать информация о наличии в воде ртути. Польские власти отрицали эту информацию.
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