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Источник: ЕС пока не представил механизмы подключения РСХБ к SWIFT - РИА Новости, 03.07.2023
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11:59 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/rskhb-1881873518.html
Источник: ЕС пока не представил механизмы подключения РСХБ к SWIFT
Источник: ЕС пока не представил механизмы подключения РСХБ к SWIFT - РИА Новости, 03.07.2023
Источник: ЕС пока не представил механизмы подключения РСХБ к SWIFT
Создание Россельхозбанком дочерней компании для переподключения Россельхозбанка к SWIFT обсуждается, но ЕС пока не представил конкретные механизмы, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:59
2023-07-03T11:59
экономика
евросоюз
россельхозбанк
swift
зерновая сделка
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АНКАРА, 3 июл - РИА Новости. Создание Россельхозбанком дочерней компании для переподключения Россельхозбанка к SWIFT обсуждается, но ЕС пока не представил конкретные механизмы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами по "зерновой сделки". ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе Swift, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, для сохранения зерновой сделки, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. "Да, такие обсуждения ведутся, причем уже некоторое время. Но конкретных механизмов от ЕС не получено, возможно, ситуация прояснится в июле, ООН также работает над этим", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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экономика, евросоюз, россельхозбанк, swift, зерновая сделка
Экономика, Евросоюз, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка
Источник: ЕС пока не представил механизмы подключения РСХБ к SWIFT

Евросоюз пока не представил конкретные механизмы подключения Россельхозбанка к SWIFT

© AP Photo / Ivan SekretarevОфис Россельхозбанка в Москве
Офис Россельхозбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Офис Россельхозбанка в Москве. Архивное фото
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АНКАРА, 3 июл - РИА Новости. Создание Россельхозбанком дочерней компании для переподключения Россельхозбанка к SWIFT обсуждается, но ЕС пока не представил конкретные механизмы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами по "зерновой сделки".
ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе Swift, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, для сохранения зерновой сделки, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
«
"Да, такие обсуждения ведутся, причем уже некоторое время. Но конкретных механизмов от ЕС не получено, возможно, ситуация прояснится в июле, ООН также работает над этим", - сообщил собеседник агентства.
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ЭкономикаЕвросоюзРоссельхозбанкSWIFTЗерновая сделка
 
 
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