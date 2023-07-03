https://ria.ru/20230703/rskhb-1881873518.html
Источник: ЕС пока не представил механизмы подключения РСХБ к SWIFT
Источник: ЕС пока не представил механизмы подключения РСХБ к SWIFT - РИА Новости, 03.07.2023
Источник: ЕС пока не представил механизмы подключения РСХБ к SWIFT
Создание Россельхозбанком дочерней компании для переподключения Россельхозбанка к SWIFT обсуждается, но ЕС пока не представил конкретные механизмы, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:59
2023-07-03T11:59
2023-07-03T11:59
экономика
евросоюз
россельхозбанк
swift
зерновая сделка
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АНКАРА, 3 июл - РИА Новости. Создание Россельхозбанком дочерней компании для переподключения Россельхозбанка к SWIFT обсуждается, но ЕС пока не представил конкретные механизмы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами по "зерновой сделки". ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе Swift, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, для сохранения зерновой сделки, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. "Да, такие обсуждения ведутся, причем уже некоторое время. Но конкретных механизмов от ЕС не получено, возможно, ситуация прояснится в июле, ООН также работает над этим", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, россельхозбанк, swift, зерновая сделка
Экономика, Евросоюз, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка
Источник: ЕС пока не представил механизмы подключения РСХБ к SWIFT
Евросоюз пока не представил конкретные механизмы подключения Россельхозбанка к SWIFT
АНКАРА, 3 июл - РИА Новости. Создание Россельхозбанком дочерней компании для переподключения Россельхозбанка к SWIFT обсуждается, но ЕС пока не представил конкретные механизмы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами по "зерновой сделки".
ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе Swift, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, для сохранения зерновой сделки, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
«
"Да, такие обсуждения ведутся, причем уже некоторое время. Но конкретных механизмов от ЕС не получено, возможно, ситуация прояснится в июле, ООН также работает над этим", - сообщил собеседник агентства.