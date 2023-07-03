https://ria.ru/20230703/rskhb-1881873518.html

Источник: ЕС пока не представил механизмы подключения РСХБ к SWIFT

Источник: ЕС пока не представил механизмы подключения РСХБ к SWIFT - РИА Новости, 03.07.2023

Источник: ЕС пока не представил механизмы подключения РСХБ к SWIFT

Создание Россельхозбанком дочерней компании для переподключения Россельхозбанка к SWIFT обсуждается, но ЕС пока не представил конкретные механизмы, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:59

2023-07-03T11:59

2023-07-03T11:59

экономика

евросоюз

россельхозбанк

swift

зерновая сделка

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АНКАРА, 3 июл - РИА Новости. Создание Россельхозбанком дочерней компании для переподключения Россельхозбанка к SWIFT обсуждается, но ЕС пока не представил конкретные механизмы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами по "зерновой сделки". ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе Swift, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, для сохранения зерновой сделки, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. "Да, такие обсуждения ведутся, причем уже некоторое время. Но конкретных механизмов от ЕС не получено, возможно, ситуация прояснится в июле, ООН также работает над этим", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, россельхозбанк, swift, зерновая сделка