https://ria.ru/20230703/rekonstruktsiya-1881917963.html
Реконструкция Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов завершена в Москве
Реконструкция Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов завершена в Москве - РИА Новости, 03.07.2023
Реконструкция Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов завершена в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, расположенных в Аршиновском парке на юге столицы,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:07
2023-07-03T14:07
2023-07-03T14:26
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петр бирюков
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комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, расположенных в Аршиновском парке на юге столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Проведены мероприятия по очистке и восстановлению Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов общей площадью 1,1 гектара. Каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970-х годов, на протяжении многих лет они остаются популярным местом отдыха горожан. В рамках проекта выполнили весь комплекс необходимых работ: очистили от иловых отложений и мусора, провели дноуглубление, устроили площадки биоплато, отремонтировали береговую полосу и водопропускное сооружение", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что вначале пруды очистили от иловых отложений, всего извлекли более 2 тысяч кубометров накоплений, средняя глубина водоемов увеличилась до двух метров. Работы проводили с использованием плавающего земснаряда "Ватермастер", уровень воды понижали частично, чтобы сохранить сложившуюся водную экосистему. "Для формирования природного дна на всей площади ложа прудов уложили слой песка толщиной 20 сантиметров, устроили зимовальные ямы, чтобы создать безопасные условия для водных обитателей в холодное время года. Береговая полоса протяженностью 824 метра оставлена откосной для удобного выхода водоплавающих птиц. Локальные участки земляного берега оформили в виде природного откоса и укрепили щебнем", - подчеркнул Бирюков. Он отметил, что на прудах обустроили три зоны биоплато общей площадью более 140 квадратных метров, высадили свыше 2 тысяч растений, замедляющих зарастание. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий жителей.
https://ria.ru/20220928/rekonstruktsiya-1820030692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, расположенных в Аршиновском парке на юге столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Проведены мероприятия по очистке и восстановлению Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов общей площадью 1,1 гектара. Каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970-х годов, на протяжении многих лет они остаются популярным местом отдыха горожан. В рамках проекта выполнили весь комплекс необходимых работ: очистили от иловых отложений и мусора, провели дноуглубление, устроили площадки биоплато, отремонтировали береговую полосу и водопропускное сооружение", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что вначале пруды очистили от иловых отложений, всего извлекли более 2 тысяч кубометров накоплений, средняя глубина водоемов увеличилась до двух метров. Работы проводили с использованием плавающего земснаряда "Ватермастер", уровень воды понижали частично, чтобы сохранить сложившуюся водную экосистему.
"Для формирования природного дна на всей площади ложа прудов уложили слой песка толщиной 20 сантиметров, устроили зимовальные ямы, чтобы создать безопасные условия для водных обитателей в холодное время года. Береговая полоса протяженностью 824 метра оставлена откосной для удобного выхода водоплавающих птиц. Локальные участки земляного берега оформили в виде природного откоса и укрепили щебнем", - подчеркнул Бирюков
.
Городские службы начали реконструкцию Бехтеревских прудов на юге Москвы
Он отметил, что на прудах обустроили три зоны биоплато общей площадью более 140 квадратных метров, высадили свыше 2 тысяч растений, замедляющих зарастание.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий жителей.