https://ria.ru/20230703/razveddannye-1881832604.html
Агенты "Моссада" отслеживали иностранцев в Турции, пишут СМИ
Агенты "Моссада" отслеживали иностранцев в Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023
Агенты "Моссада" отслеживали иностранцев в Турции, пишут СМИ
Агенты израильской национальной разведывательной службы "Моссад" отслеживали перемещение иностранцев в Турции для получения информации, передал в понедельник... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:28
2023-07-03T09:28
2023-07-03T09:28
в мире
турция
ближний восток
моссад
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АНКАРА, 3 июл - РИА Новости. Агенты израильской национальной разведывательной службы "Моссад" отслеживали перемещение иностранцев в Турции для получения информации, передал в понедельник телеканал A Haber. "Полевые агенты контрразведки турецкой национальной разведывательной организации (MİT), состоящие из 10 различных групп, отвечающих за страны Ближнего Востока, установили, что "Моссад" использовал технику удаленной онлайн-маршрутизации для получения разведданных об иностранцах, проживающих в Турции, отслеживая транспортные средства с помощью устройств GPS, определяя адреса Wi-Fi устройств, взламывая их пароли и определяя адреса их проживания", - передал телеканал. Установлено, что все контакты из-за рубежа с членами группы в Турции осуществлялись через сотни одноразовых интернет-линий передачи данных, принадлежащих подставным лицам в Испании, Англии, Германии, Швеции, Малайзии, Индонезии и Бельгии. MİT также выяснил, что "Моссад" отправлял шпионов арабского происхождения, завербованных в Стамбуле, в Ливан и Сирию для сбора разведданных и определения мест проведения операций с беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20221001/mossad-1820884933.html
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в мире, турция, ближний восток, моссад
В мире, Турция, Ближний Восток, Моссад
Агенты "Моссада" отслеживали иностранцев в Турции, пишут СМИ
A Haber: агенты "Моссада" отслеживали иностранцев в Турции с целью получения разведданных