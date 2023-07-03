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Агенты "Моссада" отслеживали иностранцев в Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023
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09:28 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/razveddannye-1881832604.html
Агенты "Моссада" отслеживали иностранцев в Турции, пишут СМИ
Агенты "Моссада" отслеживали иностранцев в Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023
Агенты "Моссада" отслеживали иностранцев в Турции, пишут СМИ
Агенты израильской национальной разведывательной службы "Моссад" отслеживали перемещение иностранцев в Турции для получения информации, передал в понедельник... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:28
2023-07-03T09:28
в мире
турция
ближний восток
моссад
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АНКАРА, 3 июл - РИА Новости. Агенты израильской национальной разведывательной службы "Моссад" отслеживали перемещение иностранцев в Турции для получения информации, передал в понедельник телеканал A Haber. "Полевые агенты контрразведки турецкой национальной разведывательной организации (MİT), состоящие из 10 различных групп, отвечающих за страны Ближнего Востока, установили, что "Моссад" использовал технику удаленной онлайн-маршрутизации для получения разведданных об иностранцах, проживающих в Турции, отслеживая транспортные средства с помощью устройств GPS, определяя адреса Wi-Fi устройств, взламывая их пароли и определяя адреса их проживания", - передал телеканал. Установлено, что все контакты из-за рубежа с членами группы в Турции осуществлялись через сотни одноразовых интернет-линий передачи данных, принадлежащих подставным лицам в Испании, Англии, Германии, Швеции, Малайзии, Индонезии и Бельгии. MİT также выяснил, что "Моссад" отправлял шпионов арабского происхождения, завербованных в Стамбуле, в Ливан и Сирию для сбора разведданных и определения мест проведения операций с беспилотных летательных аппаратов.
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в мире, турция, ближний восток, моссад
В мире, Турция, Ближний Восток, Моссад
Агенты "Моссада" отслеживали иностранцев в Турции, пишут СМИ

A Haber: агенты "Моссада" отслеживали иностранцев в Турции с целью получения разведданных

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в районе Султанахмет в Стамбуле
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 3 июл - РИА Новости. Агенты израильской национальной разведывательной службы "Моссад" отслеживали перемещение иностранцев в Турции для получения информации, передал в понедельник телеканал A Haber.
«
"Полевые агенты контрразведки турецкой национальной разведывательной организации (MİT), состоящие из 10 различных групп, отвечающих за страны Ближнего Востока, установили, что "Моссад" использовал технику удаленной онлайн-маршрутизации для получения разведданных об иностранцах, проживающих в Турции, отслеживая транспортные средства с помощью устройств GPS, определяя адреса Wi-Fi устройств, взламывая их пароли и определяя адреса их проживания", - передал телеканал.
Установлено, что все контакты из-за рубежа с членами группы в Турции осуществлялись через сотни одноразовых интернет-линий передачи данных, принадлежащих подставным лицам в Испании, Англии, Германии, Швеции, Малайзии, Индонезии и Бельгии.
MİT также выяснил, что "Моссад" отправлял шпионов арабского происхождения, завербованных в Стамбуле, в Ливан и Сирию для сбора разведданных и определения мест проведения операций с беспилотных летательных аппаратов.
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