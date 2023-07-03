https://ria.ru/20230703/rabota-1881805761.html

Россияне стали рекордно много работать, пишут СМИ

Россияне стали рекордно много работать, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023

Россияне стали рекордно много работать, пишут СМИ

В России рекордно выросла средняя продолжительность рабочей недели, передает РБК со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T03:00

2023-07-03T03:00

2023-07-03T08:25

экономика

россия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В России рекордно выросла средняя продолжительность рабочей недели, передает РБК со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza."В январе — марте этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю", — говорится в статье.Отмечается, что фактическая продолжительность рабочей недели выросла за год на 15 минут, достигнув рекордных показателей.По мнению экспертов, опрошенных изданием, рост рабочей загрузки у россиян связан с нехваткой персонала, переходом отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышенной экономической вовлеченности женщин.

https://ria.ru/20230616/kotyakov-1878538927.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия