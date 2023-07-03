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Россияне стали рекордно много работать, пишут СМИ
Россияне стали рекордно много работать, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023
Россияне стали рекордно много работать, пишут СМИ
В России рекордно выросла средняя продолжительность рабочей недели, передает РБК со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T03:00
2023-07-03T03:00
2023-07-03T08:25
экономика
россия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В России рекордно выросла средняя продолжительность рабочей недели, передает РБК со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza."В январе — марте этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю", — говорится в статье.Отмечается, что фактическая продолжительность рабочей недели выросла за год на 15 минут, достигнув рекордных показателей.По мнению экспертов, опрошенных изданием, рост рабочей загрузки у россиян связан с нехваткой персонала, переходом отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышенной экономической вовлеченности женщин.
https://ria.ru/20230616/kotyakov-1878538927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Россияне стали рекордно много работать, пишут СМИ
FinExpertiza: длительность рабочей недели у россиян достигла рекордных 38,5 часов в неделю
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
В России рекордно выросла средняя продолжительность рабочей недели, передает РБК
со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
«
"В январе — марте этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю", — говорится в статье.
Отмечается, что фактическая продолжительность рабочей недели выросла за год на 15 минут, достигнув рекордных показателей.
По мнению экспертов, опрошенных изданием, рост рабочей загрузки у россиян связан с нехваткой персонала, переходом отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышенной экономической вовлеченности женщин.
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