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Россияне стали рекордно много работать, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023
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03:00 03.07.2023 (обновлено: 08:25 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/rabota-1881805761.html
Россияне стали рекордно много работать, пишут СМИ
Россияне стали рекордно много работать, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023
Россияне стали рекордно много работать, пишут СМИ
В России рекордно выросла средняя продолжительность рабочей недели, передает РБК со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T03:00
2023-07-03T08:25
экономика
россия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В России рекордно выросла средняя продолжительность рабочей недели, передает РБК со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.&quot;В январе — марте этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю&quot;, — говорится в статье.Отмечается, что фактическая продолжительность рабочей недели выросла за год на 15 минут, достигнув рекордных показателей.По мнению экспертов, опрошенных изданием, рост рабочей загрузки у россиян связан с нехваткой персонала, переходом отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышенной экономической вовлеченности женщин.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Россияне стали рекордно много работать, пишут СМИ

FinExpertiza: длительность рабочей недели у россиян достигла рекордных 38,5 часов в неделю

© iStock.com / AmnajKhetsamtipРабота в офисе
Работа в офисе - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© iStock.com / AmnajKhetsamtip
Работа в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В России рекордно выросла средняя продолжительность рабочей недели, передает РБК со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
«

"В январе — марте этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю", — говорится в статье.

Отмечается, что фактическая продолжительность рабочей недели выросла за год на 15 минут, достигнув рекордных показателей.
По мнению экспертов, опрошенных изданием, рост рабочей загрузки у россиян связан с нехваткой персонала, переходом отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышенной экономической вовлеченности женщин.
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