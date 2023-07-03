https://ria.ru/20230703/pvo-1881940406.html

Российская ПВО сбила украинский Су-27 и 14 беспилотников

Российская ПВО сбила украинский Су-27 и 14 беспилотников - РИА Новости, 03.07.2023

Российская ПВО сбила украинский Су-27 и 14 беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 14 беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:17

2023-07-03T15:17

2023-07-03T15:25

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

каменка

су-27

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 14 беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Каменка Херсонской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики, Георгиевка, Дмитровка, Новотроицкое, Володино Донецкой Народной Республики, Луговое, Вербовое Запорожской области, Саги, Забарино, Васильевка и Николаевка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 446 украинских военных самолетов, 240 вертолетов, 4873 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10490 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевых машины реактивных систем залпового огня, 5313 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11385 единиц специальной военной автомобильной техники.

херсонская область

каменка

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безопасность, херсонская область , каменка, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф)