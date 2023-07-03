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Он все продумал. Американского полковника поразила деталь в тактике Путина
Он все продумал. Американского полковника поразила деталь в тактике Путина - РИА Новости, 03.07.2023
Он все продумал. Американского полковника поразила деталь в тактике Путина
Президент России Владимир Путин, в отличие от западных лидеров, не совершает серьезных ошибок, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:56
2023-07-03T14:56
2023-07-03T16:06
в мире
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сша
европа
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, в отличие от западных лидеров, не совершает серьезных ошибок, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале."Разница между Путиным и нами заключается в том, что, какие бы ошибки в плане предположений он ни делал, по сравнению с ошибками, которые сделали мы, они все равно выглядят пустяковыми", — утверждает эксперт.По его мнению, Запад думал, что у России отсталая экономика, которая быстро рухнет, если ввести против нее санкции, но он просчитался. "Российские заводы работают 24 часа в сутки семь дней в неделю, производя боеприпасы, оружие, ракеты, то есть все то, что, как мы раньше считали, у них должно было очень быстро закончиться без шансов на восполнение запасов", — отмечает Макгрегор. Кроме того, он считает, что большая часть планеты сейчас встала на сторону России, выступив против США и Европы.По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен российский лидер, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, россия, сша, европа, владимир путин
В мире, Россия, США, Европа, Владимир Путин
Он все продумал. Американского полковника поразила деталь в тактике Путина
Экс-советник Пентагона Макгрегор: тактика Путина сорвала планы Запада по изоляции России
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин, в отличие от западных лидеров, не совершает серьезных ошибок, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале
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"Разница между Путиным и нами заключается в том, что, какие бы ошибки в плане предположений он ни делал, по сравнению с ошибками, которые сделали мы, они все равно выглядят пустяковыми", — утверждает эксперт.
По его мнению, Запад думал, что у России отсталая экономика, которая быстро рухнет, если ввести против нее санкции, но он просчитался.
"Российские заводы работают 24 часа в сутки семь дней в неделю, производя боеприпасы, оружие, ракеты, то есть все то, что, как мы раньше считали, у них должно было очень быстро закончиться без шансов на восполнение запасов", — отмечает Макгрегор.
Кроме того, он считает, что большая часть планеты сейчас встала на сторону России, выступив против США и Европы.
По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен российский лидер, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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