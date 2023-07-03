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Полиция разогнала антиправительственный протест в израильском аэропорту

Полиция разогнала антиправительственный протест в израильском аэропорту - РИА Новости, 03.07.2023

Полиция разогнала антиправительственный протест в израильском аэропорту

Многотысячная демонстрация против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху в израильском аэропорту Бен-Гурион была разогнана полицией, сообщает... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T23:52

2023-07-03T23:52

2023-07-03T23:52

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Многотысячная демонстрация против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху в израильском аэропорту Бен-Гурион была разогнана полицией, сообщает израильский портал Arutz Sheva. По его данным, протест переместился в близлежащий город Рамла. Ранее газета The Times of Israel сообщила, что в аэропорту происходят столкновения протестующих с силами правопорядка, 37 человек уже были арестованы. По информации издания полиция объявила антиправительственную акцию протеста в главной воздушной гавани страны "незаконной" после того, как демонстранты выставили баррикады, перекрыли дороги и вошли в терминал аэропорта. Массовые протесты вновь вспыхнули в Израиле на фоне провала переговоров по судебной реформе между правящей коалицией и оппозицией. Правительство Биньямина Нетаньяху объявило, что некоторые спорные пункты нового законодательства будут отменены или пересмотрены, однако продвижение реформы продолжится в одностороннем порядке. Противники изменений в судебной системе страны ответили продолжением многотысячных протестных акций, которые продолжаются уже 26 недель подряд.

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле